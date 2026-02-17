Barbaciiu Vacanze Green, quando l’ospitalità cambia ritmo

Sempre più spesso, la scelta di una vacanza non dipende solo dalla destinazione, ma dal modo in cui il soggiorno può essere vissuto. Tempi, spazi e organizzazione diventano elementi centrali, soprattutto per chi cerca un’esperienza meno standardizzata e più aderente ai propri ritmi. In questo contesto si inserisce Barbaciiu Vacanze Green, struttura ricettiva a Pietra Ligure che propone un’idea di ospitalità sostenibile orientata alla qualità dell’accoglienza e alla gestione consapevole del soggiorno.

La struttura ha ottenuto la certificazione del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), lo standard internazionale di riferimento per il turismo sostenibile, basato su audit indipendenti. Un riconoscimento che colloca Barbaciiu tra le poche realtà certificate in Liguria e come prima struttura extra-alberghiera del Ponente ligure ad aver completato questo percorso, confermando un’impostazione gestionale attenta e verificabile.

Turismo sostenibile come pratica quotidiana

La certificazione GSTC prende in esame aspetti concreti dell’attività ricettiva, dall’impatto ambientale all’organizzazione interna, dal rapporto con il territorio al rispetto delle persone che vi lavorano. Nel caso di Barbaciiu Vacanze Green, questi criteri si traducono in una sostenibilità applicata alla vita quotidiana della struttura, che incide sul modo in cui gli spazi vengono vissuti e sul rapporto tra ospite e ambiente.

L’attenzione ai consumi, alla gestione delle risorse e alla continuità delle scelte organizzative contribuisce a definire un’esperienza di soggiorno più equilibrata, in cui il turismo green in Liguria assume una dimensione concreta e misurabile.

Un progetto radicato nel territorio

La famiglia Scrivano ha dato vita a Barbaciiu Vacanze Green, un progetto avviato nel 2021, che vede collaborare tre generazioni. La struttura sorge su un’area che in passato era destinata all’agricoltura e che è stata trasformata nel tempo in un complesso ricettivo immerso nel verde. Il nome “Barbaciiu”, che in dialetto ligure richiama il cinguettio degli uccelli, restituisce l’idea di un luogo legato alla naturalità e a una relazione diretta con il contesto in cui si inserisce.

Spazi da vivere con maggiore libertà

Camere e appartamenti sono organizzati per offrire autonomia e continuità nell’esperienza di soggiorno. La possibilità di gestire i propri tempi senza schemi rigidi consente di vivere la vacanza in modo più fluido, adattandola a esigenze diverse, sia per soggiorni brevi sia per permanenze più articolate.

Gli spazi all’aria aperta contribuiscono a rafforzare questa impostazione, favorendo una fruizione informale e un rapporto più diretto con l’ambiente circostante.

Accessibilità e inclusione come scelte progettuali

L’attenzione all’accessibilità è parte integrante del progetto. Ambienti comuni privi di barriere architettoniche, alloggi accessibili e una piscina fruibile anche da persone con disabilità motoria rendono la struttura adatta a un pubblico ampio e diversificato. La presenza di soluzioni pet-friendly amplia ulteriormente le possibilità di soggiorno.

Bioedilizia e gestione responsabile delle risorse

Il complesso è stato realizzato secondo criteri di bioedilizia, con una struttura in legno e sistemi di isolamento progettati per migliorare l’efficienza energetica. L’utilizzo di impianti fotovoltaici e solare termico, insieme a soluzioni per il contenimento dei consumi e servizi legati alla mobilità elettrica, definisce un’impostazione orientata alla responsabilità ambientale e alla durata nel tempo.

Nel panorama delle vacanze sostenibili, Barbaciiu Vacanze Green propone un modo di soggiornare che mette al centro il rapporto tra persone, spazi e ritmo della vacanza, offrendo una lettura dell’ospitalità attenta, concreta e coerente con i principi del turismo responsabile.