Volandia
Carnevale a Volandia tra laboratori di riciclo e nuovi aerei “volanti”
Fino a domenica 22 febbraio ingresso a 2 euro per i bambini in maschera. In mostra sei nuovi modelli in scala donati da privati e l’apertura straordinaria dei cockpit
Il Parco e Museo del Volo festeggia il Carnevale con un palinsesto che unisce il gioco alla scoperta del patrimonio aeronautico. Fino a domenica 22 febbraio, Volandia riserva un’accoglienza speciale ai più piccoli: tutti i bambini dai 3 agli 11 anni che si presenteranno ai cancelli in maschera potranno accedere alle esposizioni con un biglietto ridotto a 2 euro.
Laboratori e “scatti” in cabina
Il clou delle attività per le famiglie è previsto per domenica 22. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, i volontari dell’associazione Amici di Volandia guideranno i giovani visitatori in un laboratorio creativo gratuito per la realizzazione di maschere carnascialesche utilizzando materiali di riciclo.
Per gli appassionati di volo più grandi, invece, torna un appuntamento molto atteso: l’apertura dei cockpit. Sempre domenica sarà infatti possibile salire a bordo e vedere da vicino le cabine di pilotaggio dei due caccia G-91 esposti nel padiglione dell’Aeronautica Militare, sperimentando per un attimo la sensazione di trovarsi ai comandi di un jet.
Sei nuovi modelli in Galleria Crest
La settimana di Carnevale segna anche il debutto di una nuova sezione espositiva all’interno della Galleria Crest. Si tratta di sei modelli di aerei in scala di grandi dimensioni, frutto di recenti donazioni da parte di collezionisti privati. L’allestimento, definito “volante” per la disposizione scenografica delle riproduzioni, offre uno spaccato di diverse epoche della storia del volo attraverso esemplari curati nei minimi dettagli.
Dalla direzione del museo arriva un ringraziamento ai donatori: un gesto che conferma il ruolo di Volandia come custode della memoria aeronautica del territorio e la fiducia che gli appassionati nutrono nei confronti della struttura, scelta come luogo ideale per trasformare collezioni private in patrimonio condiviso.