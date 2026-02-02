Carnevale: ad Arcisate la festa sa di \"Ciumm\" e magia circense!

C’è un profumo speciale che sta per avvolgere le strade di Arcisate: è quello del Ciumm, il mitico salamino locale che non è solo una prelibatezza, ma la vera anima del Carnevale in Valceresio. La festa si accende con un rito che sa di storia e comunità: la consegna delle chiavi davanti al Palazzo Comunale, il segnale ufficiale che dà il via al divertimento.

Si parte alle 11:00 da via della Vittoria con i carri allegorici, seguiti a ruota dai gruppi a piedi che scatteranno dalla Palestra Lamanna alle 11:20. Il momento clou? Il passaggio davanti al Municipio alle 11:40 per la presentazione ufficiale, prima del grande arrivo all’Area Feste Lagozza previsto per le 12:30. È qui che batterà forte il cuore del villaggio di Carnevale.

Un pomeriggio sotto il tendone (della fantasia) Dalle 12:30, dimenticate la solita routine: il Parco Lagozza si trasforma in un mondo incantato a tema Circo e Pagliacci. I bambini (e non solo!) potranno diventare i veri protagonisti grazie a:

Postazioni gioco gratuite con animatori pronti a mettere alla prova l’abilità dei più piccoli.

La Sfida del Gadget: basterà ritirare la tessera all’infopoint e completare le attività per ricevere un piccolo premio.

Divertimento su misura: ogni area è pensata per fasce d’età specifiche, così che tutti possano giocare in totale sicurezza.

Gusto, musica e ambiente

Ma Carnevale vuol dire anche buona tavola. Fin dalle 11:00, la tensostruttura aprirà le porte per un pranzo conviviale dove, ovviamente, il leggendario Ciumm sarà l’ospite d’onore. E per chi ha ancora voglia di scatenarsi, dalle 15:30 spazio al DJ Set per ballare nel parco fino a sera.

Un consiglio da amici? Scegliete il treno! Per godersi la festa senza lo stress del parcheggio e nel pieno rispetto dell’ambiente, il segreto è il treno. La stazione di Arcisate è proprio a due passi dall’area della festa: scendi dal vagone e sei già immerso nei coriandoli.

Programma completo https://www.arcisatecultura.it