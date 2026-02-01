Casorate Sempione
Casorate Sempione e la festa di Sant’Agata
I proventi della cena contribuiranno alle spese per l’allestimento dei fiori di San Tito sulla scalinata Don Mariani.
Giovedì 5 febbraio l’oratorio di Casorate Sempione organizza Cena di Sant’Agata per ragazze e donne di ogni età.
I proventi della cena contribuiranno alle spese per l’allestimento dei fiori di San Tito sulla scalinata Don Mariani.
La cena a scopo di beneficenza si terrà presso l’oratorio di Casorate Sempione giovedì 5 febbraio alle ore 19.30 con un brindisi di benvenuto.
Ore 19.45 Cena tra donne e gioco a premi.
Menù:
Lasagne alle verdure;
Arrosto con verdure grigliate;
Dolce, caffè, acqua e vino.
Costo: 20 euro donne, 15 euro ragazze fino ai 17 anni.
Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali di Casorate Sempione o Arsago Seprio o i bar degli oratori entro domenica 1 febbraio versando la quota.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
1 Febbraio 2026