Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese

Provvedimento in vigore giovedì 26 febbraio per chi entra in città da Malnate e deve raggiungere via Peschiera. Traffico deviato su via della Ecologia e via Molinazzo

23 Feb 2026

Disagi alla viabilità tra Malnate e Varese a causa di un cedimento dell’asfalto lungo la rampa della tangenziale. Per consentire gli interventi necessari, nella giornata di domani, giovedì 26 febbraio, saranno attivate alcune modifiche alla circolazione per chi entra in città provenendo da Malnate e deve raggiungere via Peschiera.

In particolare, il traffico verrà deviato su via della Ecologia e via Molinazzo.

La misura è stata disposta per garantire la sicurezza della circolazione in seguito al cedimento della sede stradale. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di prevedere possibili rallentamenti nella zona interessata.

Pubblicato il 25 Febbraio 2026
