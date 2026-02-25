Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
Provvedimento in vigore giovedì 26 febbraio per chi entra in città da Malnate e deve raggiungere via Peschiera. Traffico deviato su via della Ecologia e via Molinazzo
Disagi alla viabilità tra Malnate e Varese a causa di un cedimento dell’asfalto lungo la rampa della tangenziale. Per consentire gli interventi necessari, nella giornata di domani, giovedì 26 febbraio, saranno attivate alcune modifiche alla circolazione per chi entra in città provenendo da Malnate e deve raggiungere via Peschiera.
In particolare, il traffico verrà deviato su via della Ecologia e via Molinazzo.
La misura è stata disposta per garantire la sicurezza della circolazione in seguito al cedimento della sede stradale. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di prevedere possibili rallentamenti nella zona interessata.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.