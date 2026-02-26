Varese News

Lombardia

Cerca suggerimenti all’esame della patente con auricolare e smartphone: denunciato un 27enne a Como

Perquisito dalle Fiamme Gialle l'uomo ha cercato di nascondere l'auricolare sotto la lingua. Il cellulare invece appariva spento ma era invece perfettamente funzionante

Generico 23 Feb 2026

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno smascherato, nel corso di una sessione d’esami per il conseguimento della patente di guida categoria “B”, che si teneva nel locale Motorizzazione Civile, un candidato che stava utilizzando un auricolare ed uno smartphone, con doppia sim.

L’apparecchiatura consentiva il collegamento in tempo reale tra il candidato e una terza persona che gli suggeriva le risposte.
A far scattare l’intervento dei militari del Gruppo Ponte Chiasso è stata una segnalazione effettuata da un esaminatore al numero di “pubblica utilità 117” insospettito dall’atteggiamento del soggetto.

Il candidato, cittadino egiziano di 27 anni residente in provincia di Cremona, è stato quindi perquisito d’iniziativa dalle Fiamme Gialle che hanno rinvenuto il “kit” fraudolento utilizzato per superare la prova d’esame consistente in un auricolare, che l’uomo alla vista dei militari aveva prontamente nascosto sotto la lingua, ed il cellulare che appariva spento ma che in realtà, grazie alla disconnessione della funzionalità dello schermo, era invece perfettamente funzionante.
L’aspirante patentato è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria ed il materiale sottoposto a sequestro per l’avvio di ulteriori accertamenti.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.