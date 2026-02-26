Cerca suggerimenti all’esame della patente con auricolare e smartphone: denunciato un 27enne a Como

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno smascherato, nel corso di una sessione d’esami per il conseguimento della patente di guida categoria “B”, che si teneva nel locale Motorizzazione Civile, un candidato che stava utilizzando un auricolare ed uno smartphone, con doppia sim.

L’apparecchiatura consentiva il collegamento in tempo reale tra il candidato e una terza persona che gli suggeriva le risposte.

A far scattare l’intervento dei militari del Gruppo Ponte Chiasso è stata una segnalazione effettuata da un esaminatore al numero di “pubblica utilità 117” insospettito dall’atteggiamento del soggetto.

Il candidato, cittadino egiziano di 27 anni residente in provincia di Cremona, è stato quindi perquisito d’iniziativa dalle Fiamme Gialle che hanno rinvenuto il “kit” fraudolento utilizzato per superare la prova d’esame consistente in un auricolare, che l’uomo alla vista dei militari aveva prontamente nascosto sotto la lingua, ed il cellulare che appariva spento ma che in realtà, grazie alla disconnessione della funzionalità dello schermo, era invece perfettamente funzionante.

L’aspirante patentato è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria ed il materiale sottoposto a sequestro per l’avvio di ulteriori accertamenti.