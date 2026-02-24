Cinema, borse di studio a due aspiranti registi: l’Istituto Antonioni premia merito e passione

Un investimento concreto sul futuro del cinema e sui giovani che hanno scelto di fare della cultura la propria professione. Martedì 24 febbraio, presso l’aula magna dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, sono state assegnate le borse di sostegno allo studio promosse dall’associazione Progetto Cinema.

I beneficiari di quest’anno sono due studenti dell’indirizzo di regia/filmmaking: Cecilia Cerasa, iscritta al primo anno, e Lorenzo Ghezzi, studente del secondo anno.

Un impegno che dura da dieci anni

L’iniziativa, che si ripete da oltre un decennio, mira ad agevolare il percorso formativo degli studenti più meritevoli appartenenti alla prima fascia di reddito. Il contributo economico è di 1.000 euro ciascuno, destinato al pagamento della retta. Il sostegno ha valenza triennale, ma la conferma annuale resta legata al mantenimento di elevati standard nei risultati e nell’impegno.

La selezione è avvenuta attraverso colloqui motivazionali volti a valutare non solo la preparazione tecnica, ma anche la determinazione dei candidati. «Tutti i candidati avrebbero meritato, ma abbiamo dovuto scegliere», ha commentato il presidente dell’associazione, Ercole Albini.

Nel ricordo di Stefano Brusadelli

Una delle due borse di studio è stata dedicata alla memoria di Stefano Brusadelli. Un gesto volto a trasformare il ricordo di un uomo stimato per la sua umanità e curiosità in un’opportunità di crescita per le nuove generazioni, intesa non solo come aiuto economico ma come un vero segno di fiducia.

Le istituzioni: «Cultura come leva di sviluppo»

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore a Cultura e Identità Manuela Maffioli.

Il Sindaco ha paragonato il contributo a un “primo stipendio”, esortando i ragazzi a usarlo bene per diventare professionisti volonterosi.

L’Assessore Maffioli ha espresso orgoglio per la scelta dei giovani di operare in ambito culturale: «Dimostriamo che la cultura è leva di sviluppo economico, può essere riconosciuta e retribuita».

All’evento erano presenti anche i membri del consiglio dell’Associazione Progetto Cinema, tra cui Cristina Brusadelli, Gianbattista Gallazzi, Gabriele Tosi e Gigi Chierichetti.