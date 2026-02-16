Varese News

Commissione Lavori Pubblici a Varese: il numero legale non c’è, la seduta dura solo due minuti

Saltato il confronto richiesto dalle minoranze su Caserma Garibaldi, Villa Mylius, Largo Flaiano e gli altri cantieri aperti in città. Assenze tra i banchi di maggioranza e opposizione: "Tutto rimandato"

Commissione lavori pubblici nel cantiere di largo flaiano a Varese

Doveva essere il momento della verità, o almeno dei chiarimenti, su alcuni dei cantieri più caldi della città. Invece, la Commissione Lavori Pubblici convocata oggi pomeriggio (16 febbraio) a Palazzo Estense si è chiusa prima ancora di iniziare. Cronometro alla mano: meno di due minuti di collegamento streaming per constatare l’impossibilità di procedere.

Nonostante la presenza in video del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati, disponibili a rispondere ai quesiti, la seduta è naufragata per l’assenza del numero legale. All’appello sono mancati diversi consiglieri di maggioranza (Battistella, De Simone e Pullara), ma si sono registrate defezioni pesanti anche tra le fila della minoranza (De Amici) e del Gruppo Misto (Paris).

La presidente Maria Paola Cocchiere, verificata la mancanza del quorum necessario per deliberare o procedere formalmente, ha dovuto dichiarare chiusa la seduta, manifestando comunque la propria disponibilità a riconvocare l’aula qualora i richiedenti lo ritenessero ancora necessario.

Le opere nel mirino

L’istanza era stata promossa con forza dai consiglieri di opposizione Angei (Lega), Formato (Varese Ideale) e Puricelli (Per una Grande Varese). L’obiettivo era accendere un faro su una serie di interventi strategici avviati sin dal primo mandato Galimberti e ancora al centro del dibattito cittadino: dal comparto stazioni allo studentato di Biumo fino a Villa Mylius, Villa Baragiola e Caserma Garibaldi, Largo Flaiano e Viale Belforte.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
