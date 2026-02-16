Consiglio comunale a Gerenzano il 27 gennaio: in aula variazioni al bilancio
La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali, con possibilità di rivedere l’intero incontro nell’archivio digitale
Il Consiglio comunale di Gerenzano è convocato per martedì 27 gennaio alle 21.15 nella sala consiliare di via Duca degli Abruzzi 2. All’ordine del giorno tre punti, tra cui una variazione al bilancio di previsione 2026-2028.
L’assemblea si aprirà con la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Seguirà la discussione s una variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.
Il terzo punto riguarda la comunicazione di una delibera di Giunta comunale relativa al prelievo dal fondo di riserva.
La seduta si svolgerà in presenza nella sede municipale, ma sarà possibile seguirla anche a distanza. Il Consiglio comunale verrà infatti trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Gerenzano e successivamente caricato nell’archivio digitale delle sedute consiliari sul canale YouTube istituzionale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.