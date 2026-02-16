Varese News

Consiglio comunale a Gerenzano il 27 gennaio: in aula variazioni al bilancio

La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sui canali istituzionali, con possibilità di rivedere l'intero incontro nell'archivio digitale

Il Consiglio comunale di Gerenzano è convocato per martedì 27 gennaio alle 21.15 nella sala consiliare di via Duca degli Abruzzi 2. All’ordine del giorno tre punti, tra cui una variazione al bilancio di previsione 2026-2028.

L’assemblea si aprirà con la lettura e l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Seguirà la discussione s una variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.

Il terzo punto riguarda la comunicazione di una delibera di Giunta comunale relativa al prelievo dal fondo di riserva.

La seduta si svolgerà in presenza nella sede municipale, ma sarà possibile seguirla anche a distanza. Il Consiglio comunale verrà infatti trasmesso in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Gerenzano e successivamente caricato nell’archivio digitale delle sedute consiliari sul canale YouTube istituzionale.

Pubblicato il 16 Febbraio 2026
