Continuità e riscatto: il Varese fa visita alla Biellese

Confermarsi dopo la vittoria sul Club Milano e rifarsi della gara di andata. Domenica 8 febbraio la sfida a Biella, mister Ciceri: "Non vogliamo fare i paggetti alla loro festa"

Ricerca di continuità e allo stesso tempo voglia di riscatto. Il Varese approccia la gara di domenica 8 febbraio (ore 14.30) in casa della Biellese con la volontà di conquistare un altro risultato positivo dopo la vittoria con il Club Milano e allo stesso tempo rifarsi della gara di andata, quando i bianconeri piemontesi espugnarono 1-0 il “Franco Ossola”.

Alla prossima di campionato – la 23esima del girone A di Serie D – i ragazzi di mister Ciceri si presentano con due punti di vantaggio sulla squadra di Luca Prina e sperano di restare davanti anche al termine della gara.

L’obiettivo di mister Ciceri è quello di ripartire dal successo dell’ultimo turno: «Finalmente abbiamo ottenuto una vittoria larga e rotonda nel punteggio che ha portato con sé grande entusiasmo e la giusta motivazione per affrontare il prossimo impegno. Nonostante l’assenza di Romero e di alcuni giovani, si è aperto un canale diretto con il nostro settore giovanile, dal quale attingeremo a piene mani per la partita di domenica a Biella, trasformando le difficoltà in un’opportunità di valorizzazione per i nostri ragazzi».

«La Biellese – prosegue Ciceri – è una squadra con un’identità ben definita, capace di mantenere il baricentro alto e di esercitare una pressione costante nella metà campo avversaria, superandoci persino in alcuni dati statistici. Sappiamo che troveremo un ambiente molto caldo e una tifoseria avversaria numerosa, ma non abbiamo alcuna intenzione di fare le “damigelle di corte” o i paggetti; il nostro obiettivo è imbucarci a questa festa e lottare per portare a casa i tre punti, che sono fondamentali per entrambe le squadre nella corsa ai play-off».

SERIE D GIRONE A – XXIII GIORNATA
Biellese – Varese; Cairese – NovaRomentin; Chisola – Asti; Club Milano – Sestri Levante; Gozzano – Derthona; Lavagnese – Sanremese; Ligorna – Imperia; Vado – Saluzzo; Valenzana – Celle Varazze.

CLASSIFICA: Ligorna 53; Vado 51; Sestri Levante 42; Varese 38; Chisola 37; Biellese 36; Saluzzo 32; Valenzana 28; Derthona, Imperia 27; Sanremese 26; Celle Varazze, Cairese 24; Club Milano 23; Gozzano, Lavagnese 21; Asti 19; NovaRomentin (-1) 13.

