Coppia bloccata a Malesco nella neve verso il bivacco Scaredi: recuperata dal Soccorso Alpino

Intervento ieri sera nel comune di Malesco (Verbano-Cusio-Ossola) per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati nel recupero di una coppia di escursionisti rimasta bloccata mentre cercava di raggiungere il bivacco Scaredi.

L’allarme è scattato tramite un dispositivo Apple, la cui centrale operativa ha fornito inizialmente le coordinate dei due. In un secondo momento, con un’ulteriore chiamata, è stato comunicato che gli escursionisti avevano trovato riparo in una baita all’Alpe Cortenuovo.

Sul posto sono state inviate una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I tecnici hanno raggiunto i due via terra in circa due ore.

La coppia, infreddolita e affaticata per la progressione nella neve alta, è comunque riuscita a scendere in autonomia, con il supporto dei soccorritori, fino a valle. Il rientro si è concluso intorno alle 23.