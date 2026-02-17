Varese News

Italia/Mondo

Coppia bloccata a Malesco nella neve verso il bivacco Scaredi: recuperata dal Soccorso Alpino

L’allarme lanciato tramite un dispositivo Apple. I due escursionisti avevano trovato riparo in una baita all’Alpe Cortenuovo

Generico 16 Feb 2026

Intervento ieri sera nel comune di Malesco (Verbano-Cusio-Ossola) per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, impegnati nel recupero di una coppia di escursionisti rimasta bloccata mentre cercava di raggiungere il bivacco Scaredi.

L’allarme è scattato tramite un dispositivo Apple, la cui centrale operativa ha fornito inizialmente le coordinate dei due. In un secondo momento, con un’ulteriore chiamata, è stato comunicato che gli escursionisti avevano trovato riparo in una baita all’Alpe Cortenuovo.

Sul posto sono state inviate una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e una del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. I tecnici hanno raggiunto i due via terra in circa due ore.

La coppia, infreddolita e affaticata per la progressione nella neve alta, è comunque riuscita a scendere in autonomia, con il supporto dei soccorritori, fino a valle. Il rientro si è concluso intorno alle 23.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.