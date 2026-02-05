Coro Val Tinella, oltre cinquant’anni di canto e memoria collettiva

Oltre mezzo secolo di musica, passione e identità condivisa. Venerdì 13 febbraio alle ore 21, Materia di Castronno ospita una serata speciale dedicata alla storia del Coro Val Tinella, realtà corale fondata nel 1968 e da più di cinquant’anni protagonista della vita culturale del territorio.

L’appuntamento, intitolato “Oltre mezzo secolo di canto insieme”, sarà un vero e proprio viaggio nella memoria musicale del coro, attraverso l’esecuzione di brani che ne hanno segnato il percorso artistico e umano. In programma canti popolari e tradizionali che raccontano non solo l’evoluzione del gruppo, ma anche quella delle comunità di cui il coro è stato, nel tempo, espressione e voce.

Dalla sua nascita alla fine degli anni Sessanta, il Coro Val Tinella ha attraversato generazioni, cambiamenti sociali e trasformazioni culturali, mantenendo saldo il legame con il repertorio della tradizione e con il territorio di riferimento. Un patrimonio costruito nel tempo grazie all’impegno dei coristi e alla capacità del gruppo di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

La serata a Materia sarà dunque l’occasione per ripercorrere le tappe più significative di questa lunga storia collettiva, ma anche per riflettere sul valore del canto corale come strumento di aggregazione, trasmissione culturale e memoria condivisa. Un racconto fatto di voci, armonie e testi che hanno accompagnato decenni di vita comunitaria.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.