Coro Val Tinella, oltre cinquant’anni di canto e memoria collettiva
Musica popolare e memoria collettiva: a Materia una serata dedicata a una delle realtà corali storiche del territorio
Oltre mezzo secolo di musica, passione e identità condivisa. Venerdì 13 febbraio alle ore 21, Materia di Castronno ospita una serata speciale dedicata alla storia del Coro Val Tinella, realtà corale fondata nel 1968 e da più di cinquant’anni protagonista della vita culturale del territorio.
L’appuntamento, intitolato “Oltre mezzo secolo di canto insieme”, sarà un vero e proprio viaggio nella memoria musicale del coro, attraverso l’esecuzione di brani che ne hanno segnato il percorso artistico e umano. In programma canti popolari e tradizionali che raccontano non solo l’evoluzione del gruppo, ma anche quella delle comunità di cui il coro è stato, nel tempo, espressione e voce.
Dalla sua nascita alla fine degli anni Sessanta, il Coro Val Tinella ha attraversato generazioni, cambiamenti sociali e trasformazioni culturali, mantenendo saldo il legame con il repertorio della tradizione e con il territorio di riferimento. Un patrimonio costruito nel tempo grazie all’impegno dei coristi e alla capacità del gruppo di rinnovarsi senza perdere la propria identità.
La serata a Materia sarà dunque l’occasione per ripercorrere le tappe più significative di questa lunga storia collettiva, ma anche per riflettere sul valore del canto corale come strumento di aggregazione, trasmissione culturale e memoria condivisa. Un racconto fatto di voci, armonie e testi che hanno accompagnato decenni di vita comunitaria.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.