“Crimine Capitale” e i rischi per Varese. Ferrara (M5S): «Il denaro sporco avvelena le nostre imprese»

La criminalità organizzata non è un fenomeno confinato alle periferie delle grandi metropoli, ma un parassita che cerca linfa vitale dove circola ricchezza. È questo il monito lanciato dall’On. Antonio Ferrara (M5S) durante la presentazione del libro “Crimine Capitale: Fiumi di cocaina, AK-47, chat criptate” di Massimiliano Vucetich, tenutasi oggi alla Camera dei Deputati.

Nonostante il titolo dell’opera richiami la realtà romana, Ferrara ha acceso i riflettori sulla provincia di Varese e sulla Lombardia. «I grandi traffici di droga e armi non conoscono confini amministrativi», ha spiegato il deputato pentastellato. «Varese è “dietro l’angolo” per l’interesse criminale: qui c’è un tessuto economico fatto di imprese sane e filiere d’eccellenza che va protetto. Quando entra il denaro sporco, il danno non è solo la cronaca nera, ma la distorsione della concorrenza e l’inquinamento del mercato immobiliare».

Se da un lato Ferrara riconosce l’importante lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio “di strada”, dall’altro sposta l’attenzione sui colletti bianchi. «La partita decisiva si gioca sul riciclaggio. Se non si colpiscono i canali finanziari, il sistema si rigenera. Serve applicare con rigore la metodologia follow the money: tracciare i flussi, individuare i prestanome e le società schermo negli snodi dove il denaro illecito prova a diventare economia normale».

L’intervento del deputato varesino si è poi spostato sul piano politico, con una critica serrata all’operato del Governo. Ferrara ha denunciato quelli che definisce “colpi di mano legislativi” che avrebbero indebolito le norme di tutela: «Mentre ci raccontano la “linea dura” dal palco, nei fatti si rendono più difficili gli accertamenti. Si rischia di farla franca anche quando si viene colti con le mani nella marmellata».

«Da rappresentante del territorio varesino – ha concluso Ferrara – continuerò a chiedere meno slogan e più Stato. Difendere le imprese oneste dai profitti illeciti è l’unico modo per garantire la vera sicurezza della nostra provincia».