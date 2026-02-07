La connettività diffusa, la crescente disponibilità di oggetti in grado di accedere ad internet e scambiare dati tra loro, la possibilità di gestire da remoto le linee produttive aziendali e di filiera, sono fattori che contribuiscono ad ampliare la “superficie” delle imprese soggetta ad attacchi informatici, mettendo a rischio gli asset tecnologici, produttivi e informativi.

Il progetto “Cyber Index Pmi” nasce da un accordo tra Confindustria, Generali, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza informatica e della protezione digitale nelle Pmi.

L’iniziativa si compone di due attività principali: lo sviluppo del Report “Cyber Index Pmi”, per evidenziare il livello di conoscenza dei rischi cyber all’interno delle organizzazioni aziendali e le relative modalità di approccio adottate dalle imprese per la gestione di tali rischi, e l’organizzazione di un Roadshow su base territoriale, per aiutare le imprese a prevenire e a contrastare efficacemente le potenziali minacce informatiche e a proteggere il loro patrimonio informativo e produttivo.

Ad ospitare la tappa lombarda del Roadshow è Confindustria Varese con l’evento dal titolo: “Cyber Index Pmi: la cultura digitale protegge la tua impresa”. L’appuntamento è per Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 16.30, nella sede di Gallarate di Confindustria Varese (Via Vittorio Veneto 8/D).

PROGRAMMA

Ore 16.00 – Registrazione partecipanti e welcome coffee

Ore 16.30 – Saluti introduttivi Silvia Pagani, direttore Confindustria Varese

Barbara Lucini, responsabile County Sustainability & Social Responsability, Generali Italia

Ore 16.40 – Attacco Cyber in diretta – consapevolezza e copertura assicurativa Giovanni Peduto, Cyber Security Specialist, Generali GC&C

Gianfilippo Giannini, Cyber Security Specialist, Generali GC&C

Giovanni Bonora, Cyber & It Insurance Hub, Generali Italia

Ore 17.20 – Presentazione Rapporto Cyber Index Pmi – Lombardia – Sondaggio istantaneo

Alessandro Piva, direttore Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, Politecnico di Milano

Ore 17.40 – Tavola rotonda

Daniele Melchiori, Cyber & It Insurance Hub, Generali Italia

Pierluigi Petrali direttore Digital Innovation Hub Lombardia

Giuseppe Zanolini, presidente Gruppo merceologico terziario avanzato Confindustria Varese

Emilio Tucci, vicecapo divisione programmazione, investimenti e coordinamento ACN Valentina Lo Voi, capo divisione formazione ACN

Ore 18.15 – Q&A

Ore 18.30 – Networking Cocktail

Modera: Michele Mancino, vicedirettore VareseNews.

Durante l’incontro, sarà proposta una simulazione in diretta di un attacco informatico, seguita dalla presentazione del Rapporto Cyber Index Pmi Nord Ovest.