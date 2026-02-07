Cyber index pmi: la cultura digitale protegge la tua impresa
Lunedì 9 febbraio (inizio 16.30) nella sede di Gallarate di Confindustria. Un evento organizzato da Confindustria in collaborazione con Generali, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Osservatorio cybersecurity & data protection della school of management del Politecnico di Milano
La connettività diffusa, la crescente disponibilità di oggetti in grado di accedere ad internet e scambiare dati tra loro, la possibilità di gestire da remoto le linee produttive aziendali e di filiera, sono fattori che contribuiscono ad ampliare la “superficie” delle imprese soggetta ad attacchi informatici, mettendo a rischio gli asset tecnologici, produttivi e informativi.
Il progetto “Cyber Index Pmi” nasce da un accordo tra Confindustria, Generali, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection della School of Management del Politecnico di Milano con l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza informatica e della protezione digitale nelle Pmi.
L’iniziativa si compone di due attività principali: lo sviluppo del Report “Cyber Index Pmi”, per evidenziare il livello di conoscenza dei rischi cyber all’interno delle organizzazioni aziendali e le relative modalità di approccio adottate dalle imprese per la gestione di tali rischi, e l’organizzazione di un Roadshow su base territoriale, per aiutare le imprese a prevenire e a contrastare efficacemente le potenziali minacce informatiche e a proteggere il loro patrimonio informativo e produttivo.
Ad ospitare la tappa lombarda del Roadshow è Confindustria Varese con l’evento dal titolo: “Cyber Index Pmi: la cultura digitale protegge la tua impresa”. L’appuntamento è per Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 16.30, nella sede di Gallarate di Confindustria Varese (Via Vittorio Veneto 8/D).
PROGRAMMA
Ore 16.00 – Registrazione partecipanti e welcome coffee
Ore 16.30 – Saluti introduttivi Silvia Pagani, direttore Confindustria Varese
Barbara Lucini, responsabile County Sustainability & Social Responsability, Generali Italia
Ore 16.40 – Attacco Cyber in diretta – consapevolezza e copertura assicurativa Giovanni Peduto, Cyber Security Specialist, Generali GC&C
Gianfilippo Giannini, Cyber Security Specialist, Generali GC&C
Giovanni Bonora, Cyber & It Insurance Hub, Generali Italia
Ore 17.20 – Presentazione Rapporto Cyber Index Pmi – Lombardia – Sondaggio istantaneo
Alessandro Piva, direttore Osservatorio Cybersecurity & Data Protection, Politecnico di Milano
Ore 17.40 – Tavola rotonda
Daniele Melchiori, Cyber & It Insurance Hub, Generali Italia
Pierluigi Petrali direttore Digital Innovation Hub Lombardia
Giuseppe Zanolini, presidente Gruppo merceologico terziario avanzato Confindustria Varese
Emilio Tucci, vicecapo divisione programmazione, investimenti e coordinamento ACN Valentina Lo Voi, capo divisione formazione ACN
Ore 18.15 – Q&A
Ore 18.30 – Networking Cocktail
Modera: Michele Mancino, vicedirettore VareseNews.
Durante l’incontro, sarà proposta una simulazione in diretta di un attacco informatico, seguita dalla presentazione del Rapporto Cyber Index Pmi Nord Ovest.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.