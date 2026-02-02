Da Ravo a Silvio Raffo: a marzo ripartono gli incontri dell’Uni3 Varese

L’Associazione culturale Carlo Nasoni – Uni3 Varese inaugura la stagione di iniziative culturali in Sala Montanari con il suo 84° Corso dal titolo Finestre sul Sapere. Il primo ospite il 4 marzo sarà mons. Gabriele Gioia, prevosto di Varese, che dedicherà il suo intervento al tema Le donne nella Chiesa. Il 18 marzo, l’associazione ospiterà invece il sindaco di Varese, Davide Galimberti, per una relazione sulla trasformazione della città dalla cultura all’ambiente.

Due incontri con Silvio Raffo e Ravo aperti a tutti

Come ogni anno l’Uni3 Varese apre le porte anche ai non soci per due eventi ad ingresso libero. Il primo sarà mercoledì 11 marzo in cui sarà ospite il professor Silvio Raffo, illustre poeta varesino e storico docente sostenitore dell’associazione culturale, che per l’occasione parlerà del tema del doppio attraverso gli scritti di Oscar Wilde e dei suoi stessi romanzi.

Il secondo incontro sarà lunedì 23 marzo, data in cui interverrà Andrea Ravo Mattoni, uno dei più importanti artisti contemporanei italiani di fama internazionale, che attraverso la sua “Urban art” dimostra come il fascino dell’arte possa trasformare anche gli angoli dimenticati delle città. Il tema del suo incontro sarà dedicato a La bellezza tra passato e futuro: quando l’arte incontra la tecnologia.

Le lezioni dell’Uni3 Varese

Tante le lezioni in programma da marzo a giugno 2026, ognuna dedicata a un tema differente: tra letteratura, psicologia, storia, attualità, psichiatria, musica, filosofia e medicina.

Tra i docenti relatori per gli incontri in programma saranno ospiti la dottorezza Erika Minazzi psicoanalista presidente di Jonas Onlus Varese, Betty Colombo attrice e appassionata narratrice della cultura popolare varesina, il dottor Isidoro Cioffi illustre psichiatra per molti anni primario di reparto dell’Ospedale di Cittiglio, il filosofo e docente Fabio Minazzi, il dottore in Gastroenterologia Luigi Gianfrate e il prof. Antonio Orecchia, docente di Storia contemporanea presso l’Universitá Insubria di Varese.

I corsi dell’Uni3 Varese

Da gennaio sono ricominciate anche le attività dell’associazione presso la sede di Via Rainoldi 14 con un ricco calendario di incontri culturali pomeridiani, uscite sul territorio, pomeriggi al cinema e corsi pratici a cui quest’anno si aggiungono, oltre quelli già in programma, Tedesco e Psicosintesi con la dottoressa Chiara Del Nero.

«Il nostro obiettivo: stimolare la curiosità in tutte le sue forme»

Il 2026 inizia con la riconferma della presidenza e rinnovo, a seguito di elezioni avvenute a fine anno scorso, del Consiglio direttivo e revisori dei conti.

«Dedico – commenta la presidente dell’Uni3 Varese Chiara De Santis – a tutti i membri un ringraziamento per il forte impegno nel sostenere l’associazione sia dal punto di vista organizzativo ma anche etico nel mantenere vivi i valori fondanti di questa realtà che quest’anno compie 43 anni».

«L’ Associazione culturale Carlo Nasoni – Uni3 Varese – sottolinea la presidente – è un riferimento culturale e aggregativo importante e fortemente riconosciuto sul territorio. Il nostro obbiettivo continua ad essere quello di stimolare l’interesse verso il nuovo, la curiosità del sapere in tutte le sue forme e la voglia di essere sempre più dinamici. In questi anni il costante aumento del numero dei partecipanti è una significativa dimostrazione del valore e dell’apprezzamento delle proposte. La nostra gratitudine va a tutte le persone, collaboratori, soci e docenti che ci sostengono, permettendoci di continuare ad evolvere».

Info e contatti

Per maggiori informazioni sui corsi e l’associazione, è possibile contattare l’Uni3 Varese al numero 0332 285495 (orario segreteria lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 11) o al 3297759557. Si può inoltre scrivere una mail all’indirizzo unitrevarese@gmail.com