Dal Lago Maggiore a Sanremo, l’arte femminile celebra il “Golden Sound of Nature”

Un filo ideale lega il Lago Maggiore alla Riviera ligure nel segno dell’arte e della musica. È stato un successo l’opening di “The Golden Sound of Nature”, la “pillola d’arte” tutta al femminile inaugurata oggi a Sanremo, negli eleganti spazi del Grand Hotel et Des Anglais.

A introdurre l’evento il giornalista del Montecarlo Times Silvano Marco Corradi. Presenti il direttore della struttura Paolo Madonia, il proprietario Luca Da Fare e l’artista Vera del Pilar Stigliano, in rappresentanza dell’associazione culturale Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana Contini. All’iniziativa ha preso parte anche la consigliera comunale Desirée Negri, socia del Rotary Club Sanremo Hanbury, insieme al presidente Renato Verruggio.

L’appuntamento richiama lo spirito dei Grand Tour ottocenteschi, quando Liguria e Lombardia dialogavano attraverso percorsi culturali condivisi. Un ponte simbolico che oggi si rinnova tra il Lago Maggiore e Sanremo, unendo natura, suono e ricerca artistica.

Protagoniste della rassegna sono Vera del Pilar Stigliano, Adele Cossi e Marika Laganà. Le loro opere accompagnano il visitatore in un viaggio interiore ispirato alla musica e ai suoni della natura. Vera, cresciuta in una famiglia dove il talento musicale era di casa – la madre fu soprano al Teatro dell’Opera di San José – presenta “WABISABI”, lavoro che richiama i concetti giapponesi di semplicità e bellezza del tempo, tanto da ispirare anche alcuni musicisti.

Adele Cossi propone “#SPACE1”, opera astratta che esplora i suoni planetari e l’energia del Sole, elemento identitario della Liguria. Marika Laganà, infine, espone una delle sue resine “Vibrazioni Musicali”, dove luce e colore diventano espressione visiva del suono.

A fare da cornice, uno dei luoghi simbolo della Belle Époque ligure, dimora amata da personalità come Winston Churchill, Gabriele D’Annunzio e Guglielmo Marconi, a testimonianza di un dialogo senza tempo tra arte, storia e paesaggio.