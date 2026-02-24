Dalla provincia alle Olimpiadi di Parigi 2024, la storia di Alice e Giovanni Codato
Un'intervista podcast a 360 gradi che parla di sacrifici sportivi, della sana competizione tra fratelli , del turismo sportivo in provincia di Varese e dei grandi obiettivi futuri
In questa nuova puntata del podcast Provinciali, entriamo nel mondo dello sport ad altissimi livelli con due atleti olimpici di canottaggio: i fratelli Alice e Giovanni Codato. Dalle acque del lago di Varese e della Canottieri Gavirate , ci raccontano il loro incredibile viaggio che li ha portati a vestire la maglia della Nazionale Italiana e a gareggiare assieme alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024.
Scopriamo il dietro le quinte della preparazione di un canottiere professionista: dai primi passi in barca , fino all’ingresso nel prestigioso gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Alice e Giovanni ci svelano le regole del canottaggio , l’importanza della tecnica di voga , come le condizioni meteo influenzano una regata e il ruolo fondamentale della tecnologia nello sviluppo delle imbarcazioni.
Un’intervista a 360 gradi che parla di sacrifici sportivi, della sana competizione tra fratelli , del turismo sportivo in provincia di Varese e dei grandi obiettivi futuri, come i Mondiali di Amsterdam e le Olimpiadi di Los Angeles. Se vuoi scoprire come si arriva sul tetto del mondo partendo dalla provincia, questo episodio fa per te.
