Disabilità e territorio: il ministro Locatelli a Busto per un confronto sull’inclusione

I riflettori del welfare nazionale si accendono su Busto Arsizio. Questa sera, venerdì 20 febbraio, alle ore 20.45, la Sala Tramogge dei Molini Marzoli ospiterà un incontro pubblico di primo piano dedicato ai temi della disabilità e dell’inclusione sociale. Protagonista della serata sarà il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che dialogherà con le realtà del territorio varesino.

Un dialogo tra istituzioni e comunità

L’iniziativa è promossa da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Welfare in Lombardia. L’obiettivo dichiarato è quello di accorciare le distanze tra i palazzi della politica e le esigenze quotidiane delle famiglie: “È fondamentale portare il confronto direttamente nelle comunità locali – spiega Monti – per rafforzare il dialogo tra istituzioni e associazioni”.

L’incontro si inserisce in un momento cruciale per le politiche sociali in Italia. Con il 2026 indicato come l’anno della piena attuazione della riforma sulla disabilità (che introduce il concetto di “Progetto di Vita” personalizzato e partecipato), la serata rappresenterà un’occasione per fare il punto sulle risorse messe in campo, come i fondi per il riconoscimento del caregiver familiare e le nuove misure incluse nella legge di bilancio.

Focus su buone pratiche e ascolto

Oltre all’illustrazione delle misure nazionali e regionali, la serata sarà strutturata come un momento di ascolto. Il Ministro Locatelli, da sempre attenta alla dimensione del Terzo Settore e dell’associazionismo, raccoglierà le istanze provenienti dalle realtà locali che operano quotidianamente nel Varesotto.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, operatori del settore e famiglie. Per la stampa è previsto un punto di incontro con il Ministro e il consigliere Monti proprio all’inizio della serata, alle ore 20.45, presso la Sala Tramogge.