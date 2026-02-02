Disagi e soppressioni sulle linee ferroviarie della Lombardia per lo sciopero sindacale
La protesta indetta dal sindacato Orsa durerà fino alle 2 di martedì 3 febbraio con pesanti ripercussioni sulla linea Laveno Mombello-Varese-Saronno-Milano dove sono già numerose le corse soppresse
Lunedì di ritardi e cancellazioni per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario che sta colpendo pesantemente la Lombardia. La protesta, indetta dal sindacato Orsa, è iniziata alle 3:00 di questa mattina, lunedì 2 febbraio, e proseguirà fino alle 2:00 di martedì 3 febbraio, causando la cancellazione di numerose corse sulle direttrici che collegano il Varesotto con Milano.
Cancellazioni e ritardi sulle linee Nord
La situazione più critica si registra al momento sulla linea Laveno Mombello-Varese-Saronno-Milano. Diverse corse sono già state soppresse, lasciando a terra i lavoratori e gli studenti che utilizzano i treni per raggiungere il capoluogo regionale. Tra i treni che non sono stati effettuati figurano il 10010 (Varese Nord-Milano Cadorna delle 5:20), il 10009 (Milano Cadorna-Varese Nord delle 5:39) e il 2014 che parte da Laveno Mombello Lago alle 5:38.
Le criticità proseguono anche nella seconda parte della mattinata: risultano cancellati il treno 1015 delle 7:09 da Milano Cadorna verso Varese Casbeno, il 10017 delle 7:39 per Varese Nord e il successivo 11030 in partenza da Varese alle 8:50. «I disagi sono legati esclusivamente all’adesione del personale Trenord allo sciopero proclamato dalla sigla sindacale», comunicano dall’azienda ferroviaria.
Le fasce di garanzia e i collegamenti regolari
Nonostante le numerose cancellazioni, resta attiva la tutela per i pendolari nelle ore di punta. Il servizio è garantito nelle fasce orarie che vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 ma solo per i treni inseriti nell’elenco:
In questi archi temporali i indicati convogli dovrebbero circolare regolarmente per permettere il flusso principale degli spostamenti lavorativi, sebbene non si escludano ritardi a catena dovuti alla riorganizzazione del materiale rotabile.
Informazioni per chi viaggia
Trenord invita i passeggeri a consultare costantemente il sito ufficiale e l’App per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei singoli convogli. Poiché lo sciopero terminerà solo nella notte tra lunedì e martedì, è possibile che si verifichino disagi anche per chi rientra in serata, al di fuori della fascia protetta delle 18-21. Si consiglia, dove possibile, di valutare percorsi alternativi o di verificare la presenza di autobus di linea che coprono le medesime tratte.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.