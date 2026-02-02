Disagi e soppressioni sulle linee ferroviarie della Lombardia per lo sciopero sindacale

Lunedì di ritardi e cancellazioni per i pendolari a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario che sta colpendo pesantemente la Lombardia. La protesta, indetta dal sindacato Orsa, è iniziata alle 3:00 di questa mattina, lunedì 2 febbraio, e proseguirà fino alle 2:00 di martedì 3 febbraio, causando la cancellazione di numerose corse sulle direttrici che collegano il Varesotto con Milano.

Cancellazioni e ritardi sulle linee Nord

La situazione più critica si registra al momento sulla linea Laveno Mombello-Varese-Saronno-Milano. Diverse corse sono già state soppresse, lasciando a terra i lavoratori e gli studenti che utilizzano i treni per raggiungere il capoluogo regionale. Tra i treni che non sono stati effettuati figurano il 10010 (Varese Nord-Milano Cadorna delle 5:20), il 10009 (Milano Cadorna-Varese Nord delle 5:39) e il 2014 che parte da Laveno Mombello Lago alle 5:38.

Le criticità proseguono anche nella seconda parte della mattinata: risultano cancellati il treno 1015 delle 7:09 da Milano Cadorna verso Varese Casbeno, il 10017 delle 7:39 per Varese Nord e il successivo 11030 in partenza da Varese alle 8:50. «I disagi sono legati esclusivamente all’adesione del personale Trenord allo sciopero proclamato dalla sigla sindacale», comunicano dall’azienda ferroviaria.

Le fasce di garanzia e i collegamenti regolari

Nonostante le numerose cancellazioni, resta attiva la tutela per i pendolari nelle ore di punta. Il servizio è garantito nelle fasce orarie che vanno dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 ma solo per i treni inseriti nell’elenco:

ELENCO DEI TRENI GARANTITI

In questi archi temporali i indicati convogli dovrebbero circolare regolarmente per permettere il flusso principale degli spostamenti lavorativi, sebbene non si escludano ritardi a catena dovuti alla riorganizzazione del materiale rotabile.

Informazioni per chi viaggia

Trenord invita i passeggeri a consultare costantemente il sito ufficiale e l’App per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione dei singoli convogli. Poiché lo sciopero terminerà solo nella notte tra lunedì e martedì, è possibile che si verifichino disagi anche per chi rientra in serata, al di fuori della fascia protetta delle 18-21. Si consiglia, dove possibile, di valutare percorsi alternativi o di verificare la presenza di autobus di linea che coprono le medesime tratte.