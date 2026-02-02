Disagio abitativo, a Busto Arsizio parte il progetto per affitti accessibili e gestione sociale

Il Comune di Busto Arsizio ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle realtà del Terzo Settore per individuare un soggetto con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato all’istituzione di un nuovo servizio sperimentale: l’Agenzia per l’Abitare. L’iniziativa mira a rafforzare le politiche locali di welfare, in particolare per facilitare l’accesso a soluzioni abitative sostenibili. Un’iniziativa che segue quella analoga promossa a Saronno e inaugurata lo scorso mese di ottobre.

Un servizio per l’abitare sostenibile

Il progetto nasce per rispondere al crescente disagio abitativo, con particolare attenzione alla fascia grigia della popolazione: persone con redditi da lavoro dipendente o da pensione, autonomi, lavoratori precari, giovani e nuclei monoreddito, che pur avendo risorse economiche, faticano a trovare o mantenere un alloggio sul mercato della locazione.

L’obiettivo è promuovere un sistema abitativo più equo, incrementando l’offerta di alloggi a canone calmierato, riducendo il numero di case sfitte, facilitando l’incontro tra domanda e offerta e sperimentando forme innovative di Gestione Immobiliare Sociale.

A chi si rivolge l’Agenzia

Il servizio si rivolgerà sia a proprietari di abitazioni locate o sfitte, interessati ad aderire a modelli di locazione a costi accessibili, sia a inquilini o persone in cerca di casa, già residenti o che intendano stabilirsi a Busto Arsizio per studio o lavoro. Saranno previsti anche interventi su immobili comunali da destinare a Servizi Abitativi Sociali.

L’Agenzia avrà inoltre il compito di collaborare alla creazione di un Osservatorio locale sull’abitare, per monitorare l’andamento del mercato e promuovere una cultura della casa fondata su legalità, fiducia e inclusione.

Come partecipare all’avviso

Possono partecipare all’avviso i soggetti del Terzo Settore, in forma singola o associata (RTI o ATS), presentando una manifestazione d’interesse corredata da proposta progettuale. Le domande dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2026 all’indirizzo PEC: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it con oggetto: “Manifestazione d’interesse co-progettazione Agenzia per l’Abitare del Comune di Busto Arsizio”.

Tutte le informazioni e i documenti sono disponibili sul sito del Comune. Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero 0331 390117.