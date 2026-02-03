Varese News

Distretti del Commercio 2026-2030: in arrivo 63 milioni per rilanciare i centri urbani lombardi

Il bando di Regione Lombardia coinvolge oltre 900 Comuni e promuove un modello di sviluppo basato su prossimità, sicurezza e identità locale

Regione Lombardia ha approvato i criteri del bando 2026-2030 per i Distretti del Commercio, confermando uno stanziamento complessivo di 63 milioni di euro per il prossimo quinquennio. Un’iniziativa strategica per la valorizzazione del commercio di prossimità, la rigenerazione urbana, la sicurezza e la socialità nei centri urbani. I distretti attivi sul territorio sono oggi 224, con il coinvolgimento di 927 Comuni lombardi, ovvero oltre il 60% dei Comuni della Regione.

Confcommercio: “Un’opportunità per mettere a sistema energie e idee”

Ad esprimere soddisfazione per l’approvazione del bando è Carlo Massoletti, vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia, che ha definito il provvedimento «un’opportunità per mettere a sistema energie, idee e ambizioni».

«Da oggi – ha dichiarato Massoletti – la valorizzazione della rete commerciale di prossimità, la rigenerazione urbana, la sicurezza e la socialità hanno un nuovo slancio grazie alla definizione del bando, reso possibile dalla volontà politica e amministrativa della Giunta regionale e in particolare dagli assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Marco Alparone (Bilancio), con il sostegno di tutto il Consiglio regionale».

Un modello di partenariato tra enti e imprese

I Distretti del Commercio rappresentano un modello di partenariato attivo, che unisce Comuni, imprese e associazioni di categoria per promuovere lo sviluppo integrato delle aree urbane. Confcommercio auspica un dialogo sempre più stretto con Anci Lombardia, per rafforzare la collaborazione tra enti locali e attori economici.

«Amministratori pubblici, imprenditori e cittadini – conclude Massoletti – hanno una responsabilità condivisa: trasformare i centri urbani in laboratori di rigenerazione urbana, sociale e commerciale».

Foto di Ranjat M da Pixabay

Pubblicato il 03 Febbraio 2026
