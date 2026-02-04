Donna investita a Busto Arsizio, è grave

Grave incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 febbraio a Busto Arsizio, in via Lonate Pozzolo, dove una donna di 67 anni è stata investita.

L’allarme è scattato alle 18.54. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari coordinati dalla Soreu dei Laghi, con un’ambulanza di base e un mezzo di soccorso avanzato, oltre che la Polizia Locale di Busto Arsizio. La donna è stata presa in carico in codice rosso e trasportata all’ospedale di Legnano.

La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

(Foto di repertorio)