Fa tappa a Olgiate “Valle Olona per la tua salute”: consulenze gratuite per adulti e bambini

Il progetto “32 Comuni, un solo obiettivo: Valle Olona per la tua salute” arriva a Olgiate Olona. La nuova tappa dell’iniziativa, promossa da ASST Valle Olona, è in programma mercoledì 5 marzo e porterà in città una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, con servizi gratuiti rivolti a diverse fasce di età.

L’appuntamento si terrà dalle 9 alle 16 nella Sala Polifunzionale Gregorio Palma, in via Greppi 9. L’ingresso è libero e gratuito, ma è richiesta la prenotazione via mail all’indirizzo salute@comune.olgiateolona.va.it.

Servizi per gli adulti: prevenzione e stili di vita

Durante la giornata, gli adulti potranno usufruire di una consulenza fisioterapica finalizzata a individuare eventuali disfunzioni motorie e a valutare il rischio di cadute, un aspetto particolarmente rilevante nella prevenzione degli infortuni domestici.

Saranno inoltre presenti gli Infermieri di Famiglia e Comunità, che rileveranno i parametri vitali, forniranno indicazioni sui corretti stili di vita e offriranno consigli di educazione sanitaria e terapeutica.

Spazio anche ai più piccoli

L’iniziativa prevede servizi specifici anche per bambini e famiglie. Una dietista sarà a disposizione per consulenze personalizzate sul piano alimentare e per la valutazione del rischio nutrizionale.

Attenzione anche alla salute orale: un igienista dentale aiuterà i genitori a comprendere come prendersi cura in modo corretto della salute del cavo orale dei più piccoli, puntando sulla prevenzione delle patologie attraverso una corretta igiene dentale. Anche per queste consulenze è necessaria la prenotazione via mail.

Una sanità più vicina al territorio

«Questo progetto di salute di prossimità si inserisce pienamente nel più ampio programma di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e di corretti stili di vita, delineando un modello organizzativo proattivo e profondamente incentrato sulla persona», spiega il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, John Tremamondo. «La tappa di Olgiate Olona testimonia come sia non solo possibile, ma doveroso, avvicinare le cure e le iniziative di promozione della salute ai cittadini, integrandole nel loro contesto di vita quotidiana, grazie anche al contributo qualificato dei team sanitari mobili».

Sulla stessa linea il sindaco Giovanni Montano, che sottolinea l’importanza del presidio sanitario di prossimità come punto di riferimento per la comunità: «Eventi come quello promosso da ASST Valle Olona confermano quanto sia strategico investire in una sanità vicina, accessibile e orientata alla prevenzione».

Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. «Offrire ai cittadini servizi gratuiti di prevenzione significa investire concretamente nel loro benessere – dichiara Daniela Camatta, consigliere con delega alla Salute –. Questa attività si inserisce nel percorso salute che stiamo portando avanti con attenzione e impegno, dagli screening senologici alla serata dedicata alla prostata. Si tratta di un ulteriore importante tassello».

La tappa di Olgiate Olona conferma così l’obiettivo del progetto: portare la prevenzione direttamente nei territori, rendendo i servizi sanitari più accessibili e vicini ai bisogni quotidiani delle persone.