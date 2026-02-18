Varese News

Fabio De Luigi torna in teatro, tappa anche a Varese

Dopo venticinque anni di assenza dai palcoscenici teatrali, l'attore torna dal vivo con un nuovo spettacolo che segna un ritorno alle origini. Il tour “BIOL – In Carne e Ossa” farà tappa anche a Varese

Dopo venticinque anni di assenza dai palcoscenici teatrali, Fabio De Luigi torna dal vivo con un nuovo spettacolo che segna un ritorno alle origini. Il tour “BIOL – In Carne e Ossa” farà tappa anche a Varese: l’appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre al Teatro di Varese.

Da ottobre l’attore e comico romagnolo sarà protagonista nei principali teatri italiani con uno spettacolo costruito a sua immagine, in cui il registro comico si intreccia con una dimensione più intima e poetica. Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto rappresenta un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico.

Sul palco De Luigi alternerà monologhi, racconti e momenti di improvvisazione, mettendo in campo l’esperienza maturata in oltre trent’anni di carriera tra televisione e cinema. Lo spettacolo punta proprio sull’incontro senza filtri con gli spettatori, costruito sera dopo sera, in una dimensione teatrale autentica e personale.

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation a partire da giovedì 19 febbraio alle ore 15, mentre la vendita generale aprirà venerdì 20 febbraio, sempre alle 15. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner ufficiale del tour.

Il calendario prevede, oltre a Varese, tappe a Torino (8 ottobre), Milano (14 ottobre), Bologna (20 ottobre), Trieste (24 ottobre), Padova (25 ottobre), Bergamo (28 ottobre), Senigallia (30 ottobre), Roma (2 novembre) e Rimini (5 novembre).

Fabio De Luigi, attore, comico, sceneggiatore e regista, si è affermato al grande pubblico a partire dalla fine degli anni Novanta, in particolare con la partecipazione a “Mai Dire Gol”. Nel corso della sua carriera ha alternato televisione e cinema, diventando uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana. Tra i titoli di maggiore successo figurano “Maschi contro femmine”, “La peggior settimana della mia vita”, “10 giorni senza mamma” e “10 giorni con Babbo Natale”.

Ha lavorato con registi come Gabriele Salvatores, Pupi Avati e Fausto Brizzi, ed è stato protagonista di produzioni recenti per il cinema e le piattaforme, tra cui la miniserie “Ridatemi mia moglie”, la serie “Dinner Club” e il one man show “Amazing – Fabio De Luigi”. A gennaio 2024 è uscito il suo terzo film da regista, “50 km all’ora”, con Stefano Accorsi.

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
