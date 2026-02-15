Fagnano: presentato il libro che ripercorre 40 anni di storia della Compagnia Teatrale La Marmotta

Si è svolta ieri al Circolo Acli di Fagnano Olona la presentazione del libro “La Marmotta per gioco e per passione” a cura di Antonio Vaccaro. La pubblicazione, a cui hanno lavorato il maestro Vaccaro insieme a Paolo Bossi per la veste grafica, al direttore artistico Francesco Giuffrida e alla presidente Roberta Giuffrida che hanno scritto la prefazione, racconta i 40 anni di storia della Compagnia Teatrale La Marmotta di Fagnano Olona.

«Ho pensato di scrivere un libro sulla storia della Compagnia!» ha annunciato Antonio Vaccaro nel 2015 al direttore artistico e fondatore Francesco Giuffrida e, circa 11 anni dopo, eccoli seduti al Circolo Acli di Fagnano Olona per la presentazione del libro moderata da Fausto Bossi. Una serata emozionante che ha ripercorso le tappe salienti della storia della Compagnia: dalla messa in scena del primo spettacolo il 25 maggio 1986, niente di meno che “L’Avaro” di Molière, alle trasferte che hanno visto gli attori protagonisti sui palchi di numerosi teatri italiani e non.

Tanti i successi riscossi dai volontari della Compagnia Teatrale La Marmotta che nel corso della loro carriera amatoriale hanno ricevuto numerosi premi per i loro spettacoli e l’interpretazione, l’ultimo in ordine temporale il Premio come Miglior Attore Protagonista ottenuto da Francesco Giuffrida per la sua interpretazione nello spettacolo “Il Berretto a sonagli” di Luigi Pirandello ricevuto al Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano a novembre 2025 in occasione della seconda edizione del Premio “Città di Legnano – Felice Musazzi”.

L’itinerario solidale della Compagnia Teatrale “La Marmotta”

Nel corso della serata il pubblico ha applaudito calorosamente gli interventi dei partecipanti al dialogo riconoscendo l’importanza del lavoro svolto dalla Compagnia Teatrale anche per quanto riguarda il sociale. Da 40 anni infatti gli attori-volontari si impegnano in un vero e proprio “itinerario solidale” a favore di associazioni, enti e realtà non solo locali ma anche internazionali: dalla raccolta fondi per Telethon (dal 2010 al 2013) al sostegno in favore delle vittime della guerra in Ucraina del 2022. Dall’aiuto in favore dell’Ospedale V. Babes di Bucarest (nel 1996) e l’Ospedale Civile di Varese (nel 2017), fino alla raccolta fondi per l’Associazione Bambini Abbandonati (dal 2017 al 2019) e la ristrutturazione della Scuola dell’Infanzia di Piazza Alfredo di Dio a Fagnano Olona.

Un itinerario solidale che non conosce confini e che quest’anno è arrivato al Rotary Club di Vigevano per sostenere l’attività di tre associazioni per persone con disabilità, un orfanotrofio e un’associazione che si occupa di lotta alla droga.

Una serata dedicata non solo ai 40 anni di attività de “La Marmotta” ma anche all’instancabile contributo del maestro Antonio Vaccaro, fedele custode delle memorie della Compagnia Teatrale che chiude il libro scrivendo: «Seguirò, dalla poltrona, il convoglio che circolerà sui binari del Teatro, limitandomi a leggere sui tabelloni delle “stazioni” gli orari, le fermate e le diverse manovre che compirà la Compagnia, guidata dalle luci della Marmotta».