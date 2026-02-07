Varese News

Sport

Francesca Lollobrigida da record: prima medaglia d’oro per l’Italia

La 35enne romana domina i 3000 metri di pattinaggio firmando il record olimpico sulla distanza: per lei è il terzo podio a cinque cerchi

francesca lollobrigida

C’è modo e modo di festeggiare un compleanno. Francesca Lollobrigida, pattinatrice di Frascati che oggi spegne 35 candeline, lo ha fatto al meglio: regalandosi una favolosa medaglia d’oro alle Olimpiadi, la prima dell’Italia a Milano Cortina 2026.

Vittoria strepitosa quella dell’esperta atleta laziale sulla pista di Rho Fiera: la pronipote della “Lollo” originale si è imposta davanti a tutte le specialiste dei 3000 metri stampando un tempo incredibile, 3.54.28 che è il nuovo record olimpico. Impegnata nella terz’ultima manche, l’azzurra ha così messo pressione sulle ultime quattro avversarie in gara che non hanno retto quel ritmo: argento alla norvegese Ragne Wiklund a 2″26, bronzo alla canadese Valerie Maltais che era nella stessa manche di Lollobrigida e che ha duellato alla pari fino ai due giri finali in cui Francesca ha messo il turbo.

Lollobrigida – che è mamma del piccolo Tommaso – completa così la collezione di medaglie olimpiche: un argento e un bronzo a Pechino 2022, un oro (per ora) a Milano Cortina 2026. Per l’Italia è il terzo podio nel primo giorno di finali dopo la doppietta argento-bronzo di Franzoni e Paris in discesa libera: durerà poco, ma il team azzurro è in testa al medagliere.

Damiano Franzetti
Pubblicato il 07 Febbraio 2026
