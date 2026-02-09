Varese News

Gallcarnaval 2026: maschere, sfilate e spettacolo per le vie di Gallarate

Due giornate di festa nel centro città con il carnevale itinerante e il contest "La Maschera più bella". Ecco il programma completo dell'evento organizzato dalla Pro Loco

Il carnevale a Gallarate

Torna il Gallcarnaval, l’appuntamento con il carnevale gallaratese che animerà il centro città il 19 e 21 febbraio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Gallarate in collaborazione con Ambrapoint e con il patrocinio del Comune.

Il programma

I festeggiamenti prenderanno il via giovedì 19 febbraio alle 10 presso l’Asilo Ponti, dove il Sindaco consegnerà ufficialmente le chiavi della città a Re Risotto, dando così il via alla manifestazione.

Il momento clou sarà sabato 21 febbraio, con una giornata ricca di appuntamenti. Alle 14:15 la festa prenderà il via in Piazza Libertà con intrattenimento dedicato ai più piccoli: bolle di sapone, truccabimbi e palloncini a cura della Croce Rossa Italiana.

Alle 14:30 partirà dal cortile di Palazzo Broletto il Carnevale Itinerante, una sfilata colorata che attraverserà le vie del centro – Via Cavour, Via Cantoni e Corso Italia – per concludersi in Piazza Libertà. Chi desidera partecipare alla sfilata in maschera dovrà presentarsi alle 13:30 nel cortile di Palazzo Broletto.

Il contest “La Maschera più bella”

Cuore della manifestazione è il contest “La maschera più bella” che celebra la creatività e l’arte del travestimento, aperto a tutti gratuitamente. Le iscrizioni possono essere effettuate in due modalità: via email entro le 17:00 del 20 febbraio oppure sabato 21 febbraio presso lo spazio Ambrapoint vicino al palco in Piazza Libertà.

Il concorso prevede diverse categorie: Miglior Maschile Giovani, Miglior Femminile Giovani, Miglior Adulto, Migliore Famiglia e il Premio Simpatia per il gruppo più originale.

Ogni partecipante avrà a disposizione due minuti per sfilare sul palco e presentare una breve performance legata al proprio personaggio, accompagnato da un cosplayer di Multiverso Cosplay Italia.

La giuria – composta da Re Risotto, Regina Luganeghetta e rappresentanti delle istituzioni e di Multiverso Cosplay Italia – valuterà i costumi in base a tre criteri: qualità e fedeltà del costume, originalità delle soluzioni creative e capacità interpretativa durante la sfilata.
I vincitori riceveranno una targa celebrativa esclusiva del Gallcarnaval 2026 e un premio speciale offerto dalle attività commerciali partner di Gallarate.

Pubblicato il 09 Febbraio 2026
