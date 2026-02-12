“Genitori nel caos di oggi”: uno sguardo inedito sulla genitorialità con Marco Montagnani a Varese

Essere genitori oggi significa muoversi in un mondo veloce, spesso contraddittorio, attraversato da aspettative, modelli e pressioni esterne che rischiano di far perdere il senso profondo del proprio ruolo. È da questa consapevolezza che nasce l’incontro esperienziale “Genitori nel caos di oggi – uno sguardo inedito sulla genitorialità”, in programma sabato 28 febbraio 2026 dalle ore 9.00 a Varese.

L’iniziativa propone una visione nuova per ritrovare significato e direzione nel ruolo di madre e padre, offrendo uno spazio di riflessione e confronto dedicato a chi desidera interrogarsi su che tipo di presenza serva davvero ai figli per crescere.

A guidare l’incontro sarà Marco Montagnani, maestro, formatore e autore nel campo della salute, della crescita interiore e della relazione educativa. Il suo intervento inviterà a una comprensione più chiara del perché diventare genitori e del valore educativo che ogni adulto può incarnare nella quotidianità, al di là delle pressioni sociali e delle aspettative esterne.

L’appuntamento è promosso dall’associazione DAUN – La sindrome di Down da un’altra prospettiva, realtà che da tempo lavora sul territorio con l’obiettivo di offrire strumenti culturali e formativi per guardare alla fragilità come occasione di crescita e cambiamento.

L’associazione collabora con VareseNews e Radio Materia anche attraverso il podcast Occhi di Riso, ideato e condotto da Alessandra Baruffato, fondatrice di DAUN, che affronta temi legati alla genitorialità, all’inclusione e alla consapevolezza educativa.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 346 2311654.

Un’occasione per fermarsi, riflettere e ripensare il proprio ruolo di genitore con uno sguardo più consapevole e autentico.