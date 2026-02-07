Gli studenti Enaip protagonisti a San Siro per l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026

Il palcoscenico mondiale dello Stadio San Siro ha ospitato non solo grandi atleti, ma anche l’eccellenza della formazione professionale lombarda. In occasione della serata inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, le ragazze e i ragazzi di diverse sedi Enaip sono stati coinvolti operativamente, vivendo da protagonisti un evento di portata internazionale.

L’attività ha visto la partecipazione corale dei corsi di cucina, sala, panificazione e pasticceria provenienti dalle sedi Enaip di Busto Arsizio, Como, Lecco, Vimercate, Voghera, Melzo e Cremona. Per la sede di Busto Arsizio, sono stati selezionati gli studenti della classe quarta Ristorazione & Sala Bar, i quali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con standard elevatissimi e una dimensione lavorativa globale.

L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso didattico rigoroso, permettendo ai ragazzi di dimostrare sul campo la qualità delle competenze tecnico-professionali acquisite, trasformando un sogno in una realtà professionale indimenticabile.