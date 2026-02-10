Varese News

Lombardia

Grave incidente a Cernusco sul Naviglio: scontro frontale auto-moto, 20enne in ospedale

L'impatto violentissimo in via Guarnieri Isola: il giovane motociclista è stato sbalzato per oltre quattro metri. È stato trasportato d'urgenza al San Raffaele

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un gravissimo incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, a Cernusco sul Naviglio. Erano circa le 12.53 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via Guarnieri Isola 1.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’impatto è stato estremamente violento. Il motociclista, un ragazzo di 20 anni, è stato sbalzato dalla sella della sua moto, compiendo un volo di circa quattro metri prima di impattare rovinosamente sull’asfalto.

La centrale operativa di Areu ha immediatamente inviato i mezzi di soccorso in Codice Rosso. Al loro arrivo, i sanitari hanno rinvenuto il giovane con traumi multipli su diverse parti del corpo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano, sempre in Codice Rosso. Le sue condizioni sono giudicate critiche.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per gestire la viabilità della zona, che ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.