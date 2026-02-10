Grave incidente a Cernusco sul Naviglio: scontro frontale auto-moto, 20enne in ospedale
L'impatto violentissimo in via Guarnieri Isola: il giovane motociclista è stato sbalzato per oltre quattro metri. È stato trasportato d'urgenza al San Raffaele
Un gravissimo incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, a Cernusco sul Naviglio. Erano circa le 12.53 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via Guarnieri Isola 1.
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’impatto è stato estremamente violento. Il motociclista, un ragazzo di 20 anni, è stato sbalzato dalla sella della sua moto, compiendo un volo di circa quattro metri prima di impattare rovinosamente sull’asfalto.
La centrale operativa di Areu ha immediatamente inviato i mezzi di soccorso in Codice Rosso. Al loro arrivo, i sanitari hanno rinvenuto il giovane con traumi multipli su diverse parti del corpo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano, sempre in Codice Rosso. Le sue condizioni sono giudicate critiche.
Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per gestire la viabilità della zona, che ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.