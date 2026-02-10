Grave incidente a Cernusco sul Naviglio: scontro frontale auto-moto, 20enne in ospedale

Un gravissimo incidente stradale ha mobilitato i soccorsi nella tarda mattinata di oggi, 10 febbraio, a Cernusco sul Naviglio. Erano circa le 12.53 quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’auto e una moto si sono scontrate frontalmente in via Guarnieri Isola 1.

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, l’impatto è stato estremamente violento. Il motociclista, un ragazzo di 20 anni, è stato sbalzato dalla sella della sua moto, compiendo un volo di circa quattro metri prima di impattare rovinosamente sull’asfalto.

La centrale operativa di Areu ha immediatamente inviato i mezzi di soccorso in Codice Rosso. Al loro arrivo, i sanitari hanno rinvenuto il giovane con traumi multipli su diverse parti del corpo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano, sempre in Codice Rosso. Le sue condizioni sono giudicate critiche.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e per gestire la viabilità della zona, che ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.