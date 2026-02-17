I medagliati di Milano Cortina ospiti al Quirinale l’8 aprile
Fissata la data del tradizionale appuntamento con il Presidente della Repubblica per atleti olimpici e paralimpici. Invitati anche i quarti classificati
È fissato per il pomeriggio di mercoledì 8 aprile uno dei momenti che – con il passare degli anni – è diventato particolarmente sentito nel mondo dello sport italiano: la visita dei medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. (foto Alfredo Scardapane/CONI)
In quella occasione quindi, tutti le atlete e gli atleti che avranno centrato un podio a Milano Cortina 2026 (compresi quelli delle Paralimpiadi che inizieranno il 6 marzo per terminare il 15) si recheranno a Roma; un invito esteso anche ai quarti classificati delle diverse discipline come è accaduto dopo i Giochi estivi di Parigi 2024.
Il ricevimento al Quirinale sarà anche il momento della riconsegna delle bandiere tricolori da parte degli Alfieri olimpici e paralimpici. Le delegazioni saranno guidate dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Marco Giunio De Sanctis.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Alberto Gelosia su Il tour per la legge sulla “Remigrazione” passa anche a Gallarate: interviene l’Anpi
Felice su In Svizzera si voterà per decidere se nel Paese debba esserci un tetto massimo di dieci milioni di abitanti
Felice su L'Italia come immenso bed&breakfast non ha un futuro
Felice su Superati i 3 milioni di presenze: turismo in crescita nel Varesotto e Varese Welcome lancia nuove idee
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.