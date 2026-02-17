Varese News

I medagliati di Milano Cortina ospiti al Quirinale l’8 aprile

Fissata la data del tradizionale appuntamento con il Presidente della Repubblica per atleti olimpici e paralimpici. Invitati anche i quarti classificati

sergio mattarella (foto Alfredo Scardapane/CONI)

È fissato per il pomeriggio di mercoledì 8 aprile uno dei momenti che – con il passare degli anni – è diventato particolarmente sentito nel mondo dello sport italiano: la visita dei medagliati olimpici e paralimpici al Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. (foto Alfredo Scardapane/CONI)

In quella occasione quindi, tutti le atlete e gli atleti che avranno centrato un podio a Milano Cortina 2026 (compresi quelli delle Paralimpiadi che inizieranno il 6 marzo per terminare il 15) si recheranno a Roma; un invito esteso anche ai quarti classificati delle diverse discipline come è accaduto dopo i Giochi estivi di Parigi 2024.

Il ricevimento al Quirinale sarà anche il momento della riconsegna delle bandiere tricolori da parte degli Alfieri olimpici e paralimpici. Le delegazioni saranno guidate dal presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Marco Giunio De Sanctis.

Pubblicato il 17 Febbraio 2026
