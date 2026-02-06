Il fine settimana inizia bagnato e finisce con il sole

Sarà un fine settimana ad andamento variabile. Oggi il cielo sarà grigio e non mancherà quache pioggia, ma già nel pomeriggio potrebbe schiarire. Sabato il copione sarà lo stesso, con pioggia al mattino e qualche raggio di sole dopo pranzo, mentre domenica potrebbe regalarci una giornata di bel tempo.

Ecco nel dettaglio le previsioni per il weekend del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 6 febbraio: Molte nuvole al mattino con residue pioviggini e nevischio in montagna oltre 1100m. Nel pomeriggio asciutto con schiarite irregolari su Piemonte e Lombardia occidentale.

Sabato 7 febbraio: Nuvoloso al mattino con possibili deboli piogge. Soleggiato e asciutto nel pomeriggio. Temperature senza variazioni.

Domenica 8 febbraio: Abbastanza soleggiato. Asciutto. Temperature senza variazioni.

(foto di Sergio Gasperini)