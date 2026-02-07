Varese News

Il futuro è oggi a Bodio Lomnago: si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Grande emozione in sala consiliare per il debutto dei piccoli amministratori della scuola primaria. Alessia Castagna è la nuova Sindaca: "Idee chiare e tanta voglia di mettersi al lavoro"

Una giornata all’insegna del senso civico e dell’entusiasmo quella vissuta presso il Comune di Bodio Lomnago, dove si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. L’energia dei giovani studenti della scuola primaria ha contagiato i presenti, dimostrando che la partecipazione attiva non ha età.

La nuova “Giunta” dei piccoli

Il momento solenne del giuramento ha dato il via formale alle attività del nuovo consiglio:

Sindaco: È stata eletta Alessia Castagna, che ha prestato giuramento con emozione e determinazione.

Vicesindaco: La carica è stata affidata a Rebecca Rinaldi.

Assessore: Nominata Arianna Liborio.

La neo-sindaca ha presentato un programma elettorale caratterizzato da idee concrete e uno spirito propositivo, sottolineando l’importanza di mettersi subito al lavoro per la comunità scolastica e cittadina.

I consiglieri eletti

Oltre alle cariche di giunta, il Consiglio è composto da una squadra pronta a collaborare e ad assumersi responsabilità amministrative:

Letizia Lambertini
Christian Nicora
Filippo Rencricca
Lorenzo Frangi
Stefano Ottavo
Beatrice Amirante
Noemi Armino
Giulia Massafra
Samuele Trevisani
Gioia Sieli

L’amministrazione comunale ha espresso grande orgoglio per questo primo passo dei ragazzi, ribadendo che educare all’ascolto e alla collaborazione significa investire direttamente sul presente e sul futuro del territorio.

07 Febbraio 2026
