Il futuro è oggi a Bodio Lomnago: si insedia il Consiglio Comunale dei Ragazzi

Una giornata all’insegna del senso civico e dell’entusiasmo quella vissuta presso il Comune di Bodio Lomnago, dove si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. L’energia dei giovani studenti della scuola primaria ha contagiato i presenti, dimostrando che la partecipazione attiva non ha età.

La nuova “Giunta” dei piccoli

Il momento solenne del giuramento ha dato il via formale alle attività del nuovo consiglio:

Sindaco: È stata eletta Alessia Castagna, che ha prestato giuramento con emozione e determinazione.

Vicesindaco: La carica è stata affidata a Rebecca Rinaldi.

Assessore: Nominata Arianna Liborio.

La neo-sindaca ha presentato un programma elettorale caratterizzato da idee concrete e uno spirito propositivo, sottolineando l’importanza di mettersi subito al lavoro per la comunità scolastica e cittadina.

I consiglieri eletti

Oltre alle cariche di giunta, il Consiglio è composto da una squadra pronta a collaborare e ad assumersi responsabilità amministrative:

Letizia Lambertini

Christian Nicora

Filippo Rencricca

Lorenzo Frangi

Stefano Ottavo

Beatrice Amirante

Noemi Armino

Giulia Massafra

Samuele Trevisani

Gioia Sieli

L’amministrazione comunale ha espresso grande orgoglio per questo primo passo dei ragazzi, ribadendo che educare all’ascolto e alla collaborazione significa investire direttamente sul presente e sul futuro del territorio.