Il Parco Campo dei Fiori alla sfida del clima: nasce il progetto “RITMO” tra Italia e Svizzera

Il Parco Campo dei Fiori annuncia l’avvio di un nuovo e ambizioso percorso transfrontaliero per la salvaguardia del territorio. Grazie ai finanziamenti del Programma Interreg Italia-Svizzera, prende il via il progetto RITMO (Rischi Idrogeologici e cambiamenti climatici: salvaguardia del patrimonio paesaggistico), un’iniziativa che vede la collaborazione di enti accademici e territoriali di alto profilo.

Una partnership d’eccellenza

Il progetto è sostenuto da una solida rete di partner distribuiti tra i due paesi:

Capofila: L’Università degli Studi dell’Insubria per la parte italiana e la SUPSI per quella svizzera.

Partner territoriali: Oltre al Parco Campo dei Fiori, partecipano la FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente), la Comunità Montana del Piambello, le Guide del Monte San Giorgio e l’Associazione Lepontini.

Gli obiettivi: oltre l’emergenza

Il cuore di RITMO è lo sviluppo di una metodologia interdisciplinare innovativa. Non si tratta solo di gestire le criticità, ma di fornire strumenti di supporto ai processi decisionali che tengano conto di diversi fattori:

Analisi del rischio: Affrontare il dissesto idrogeologico da molteplici angolature.

Tutela del patrimonio: Proteggere i valori paesaggistici, culturali e socio-economici esposti ai cambiamenti climatici.

Ricerca e Azione: Il piano prevede circa trenta azioni concrete, che spaziano dall’apertura di cantieri a studi scientifici riutilizzabili in contesti futuri.

L’impatto sul territorio varesino

Per il Parco Campo dei Fiori, RITMO rappresenta un’opportunità strategica per la valorizzazione del Villaggio Cagnola. L’ente punta a ottenere uno strumento tecnico-economico capace di riordinare il lavoro svolto negli ultimi vent’anni e definire i prossimi passi per la gestione del territorio. Inoltre, il Parco avrà un ruolo centrale nelle azioni di comunicazione, anche in veste di Biosfera Ticino Val Grande Verbano.

INFO E PRESENTAZIONE

Quando: Mercoledì 11 febbraio 2026

Dove: Sede dell’Università dell’Insubria, Como

Tema: Presentazione ufficiale del progetto RITMO