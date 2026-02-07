Il Parco Campo dei Fiori alla sfida del clima: nasce il progetto “RITMO” tra Italia e Svizzera
Finanziato dal programma Interreg, il progetto punta a creare strategie innovative contro il rischio idrogeologico. Mercoledì 11 febbraio la presentazione ufficiale a Como presso l'Università dell'Insubria
Il Parco Campo dei Fiori annuncia l’avvio di un nuovo e ambizioso percorso transfrontaliero per la salvaguardia del territorio. Grazie ai finanziamenti del Programma Interreg Italia-Svizzera, prende il via il progetto RITMO (Rischi Idrogeologici e cambiamenti climatici: salvaguardia del patrimonio paesaggistico), un’iniziativa che vede la collaborazione di enti accademici e territoriali di alto profilo.
Una partnership d’eccellenza
Il progetto è sostenuto da una solida rete di partner distribuiti tra i due paesi:
Capofila: L’Università degli Studi dell’Insubria per la parte italiana e la SUPSI per quella svizzera.
Partner territoriali: Oltre al Parco Campo dei Fiori, partecipano la FLA (Fondazione Lombardia per l’Ambiente), la Comunità Montana del Piambello, le Guide del Monte San Giorgio e l’Associazione Lepontini.
Gli obiettivi: oltre l’emergenza
Il cuore di RITMO è lo sviluppo di una metodologia interdisciplinare innovativa. Non si tratta solo di gestire le criticità, ma di fornire strumenti di supporto ai processi decisionali che tengano conto di diversi fattori:
Analisi del rischio: Affrontare il dissesto idrogeologico da molteplici angolature.
Tutela del patrimonio: Proteggere i valori paesaggistici, culturali e socio-economici esposti ai cambiamenti climatici.
Ricerca e Azione: Il piano prevede circa trenta azioni concrete, che spaziano dall’apertura di cantieri a studi scientifici riutilizzabili in contesti futuri.
L’impatto sul territorio varesino
Per il Parco Campo dei Fiori, RITMO rappresenta un’opportunità strategica per la valorizzazione del Villaggio Cagnola. L’ente punta a ottenere uno strumento tecnico-economico capace di riordinare il lavoro svolto negli ultimi vent’anni e definire i prossimi passi per la gestione del territorio. Inoltre, il Parco avrà un ruolo centrale nelle azioni di comunicazione, anche in veste di Biosfera Ticino Val Grande Verbano.
INFO E PRESENTAZIONE
Quando: Mercoledì 11 febbraio 2026
Dove: Sede dell’Università dell’Insubria, Como
Tema: Presentazione ufficiale del progetto RITMO
