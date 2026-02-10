Varese News

Incendio a Busto Arsizio, i vigili del fuoco salvano un cane

Attorno alle 20 le fiamme hanno avvolto l'appartamento di un palazzo in via Pastore. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa, autobotte e autoscala per mettere in sicurezza l'area, dove non si registrano feriti

Incendio via Pastore Busto Arsizio - cane salvato

Un incendio è divampato nella serata di martedì 10 gennaio all’interno di un complesso residenziale a Busto Arsizio. Alle 19:40 i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza in via Pastore per bloccare le fiamme che stavano interessando un appartamento che il rogo coinvolgesse l’intero edificio.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte, supportati da un’autoscala arrivata dal Comando di Milano. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio prima della sua propagazione alle abitazioni vicine e hanno tratto in salvo un cane che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo.

L’intervento ha impedito conseguenze peggiori per gli altri residenti dello stabile. Non si registrano feriti e la situazione è stata messa sotto controllo una volta ultimato lo spegnimento dei focolai all’interno dei locali colpiti.

Pubblicato il 10 Febbraio 2026
