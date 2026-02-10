Incendio a Busto Arsizio, i vigili del fuoco salvano un cane
Attorno alle 20 le fiamme hanno avvolto l'appartamento di un palazzo in via Pastore. I vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa, autobotte e autoscala per mettere in sicurezza l'area, dove non si registrano feriti
Un incendio è divampato nella serata di martedì 10 gennaio all’interno di un complesso residenziale a Busto Arsizio. Alle 19:40 i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza in via Pastore per bloccare le fiamme che stavano interessando un appartamento che il rogo coinvolgesse l’intero edificio.
Sul posto hanno operato i vigili del fuoco con un’autopompa e un’autobotte, supportati da un’autoscala arrivata dal Comando di Milano. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere l’incendio prima della sua propagazione alle abitazioni vicine e hanno tratto in salvo un cane che si trovava nell’abitazione invasa dal fumo.
L’intervento ha impedito conseguenze peggiori per gli altri residenti dello stabile. Non si registrano feriti e la situazione è stata messa sotto controllo una volta ultimato lo spegnimento dei focolai all’interno dei locali colpiti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.