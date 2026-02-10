Incidente all’alba in Autolaghi, code tra Busto e Castellanza

Un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7 del mattino di oggi – martedì 10 febbraio – ha causato la formazione di code sull’A8, Autostrada dei Laghi, in direzione di Milano. (foto di repertorio)

Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Castellanza e ha coinvolto più veicoli. La società di gestione delle autostrade conferma il rallentamento del traffico e la presenza di code dal chilometro 20. Secondo fonti sanitarie il bilancio è stato di Secondo fonti sanitarie sono due le persone ferite: si tratta di due uomini di 42 e 45 anni che non hanno riportato traumi gravi.

ARTICOLO AGGIORNATO ALLE 8.20