Giornata mondiale del libro alla Liuc: libri al buio e rose in biblioteca

Domani, giovedì 23 aprile, si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, una ricorrenza voluta dall’Unesco per sottolineare l’importanza della lettura e il rispetto della proprietà intellettuale. La data, simbolicamente scelta in occasione della tradizionale festa di San Giorgio, è particolarmente significativa per la Catalogna, dove da sempre si scambiano libri e rose come segno di amore per la cultura e la letteratura.

In questa cornice, la biblioteca Mario Rostoni della LIUC si prepara a festeggiare con un’iniziativa originale: “Libri al buio e rose”. I partecipanti potranno scegliere un libro o una rosa a sorpresa, affidandosi agli indizi presenti sui pacchetti misteriosi. Un modo coinvolgente e simbolico per valorizzare il piacere della lettura e il fascino della scoperta.

L’evento, che segna l’apertura del Maggio dei Libri, una campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura, proseguirà fino al 31 maggio. La LIUC partecipa con una serie di appuntamenti pensati per diffondere il piacere della lettura in vari contesti. In tutta Italia, la campagna coinvolge un ampio network di scuole, biblioteche, librerie, editori e associazioni culturali, portando i libri al centro della vita quotidiana.

Per maggiori dettagli sugli eventi previsti alla LIUC, è possibile consultare il sito ufficiale qui