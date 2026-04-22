Scontro tra due moto tra Busto e Castellanza: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, lungo via Luigi Morelli, vicino alla stazione delle ferrovie nord Castellanza, in territorio bustocco. Due moto si sono scontrate, coinvolgendo un sedicenne e settantenne, entrambi feriti e trasportati in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:00. Sul posto sono intervenuti rapidamente due mezzi di soccorso della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’auto medica e i mezzi di soccorso avanzato. Dopo le prime cure sul posto, entrambi i motociclisti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause sono ancora in fase di accertamento.