Scontro tra due moto tra Busto e Castellanza: due feriti
Si tratta di un sedicenne e un settantenne, entrambi trasportati in codice giallo in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Luigi Morelli, nei pressi della stazione ferrovie nord Castellanza, in territorio bustocco
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 aprile, lungo via Luigi Morelli, vicino alla stazione delle ferrovie nord Castellanza, in territorio bustocco. Due moto si sono scontrate, coinvolgendo un sedicenne e settantenne, entrambi feriti e trasportati in ospedale in codice giallo.
L’incidente è avvenuto poco prima delle 17:00. Sul posto sono intervenuti rapidamente due mezzi di soccorso della Croce Rossa di Busto Arsizio, un’auto medica e i mezzi di soccorso avanzato. Dopo le prime cure sul posto, entrambi i motociclisti sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.
Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, le cause sono ancora in fase di accertamento.
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