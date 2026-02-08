Varese News

Infortunio agricolo a Castelseprio, intervengono i vigili del fuoco e elisoccorso

L’incidente è avvenuto in zona impervia. Coinvolto un uomo di 77 anni. Sul posto i vigili del fuoco di Varese e i soccorsi sanitari

Intervento di soccorso nella mattinata di domenica 8 febbraio a Castelseprio per un infortunio agricolo.

L’allarme è scattato alle 10.31. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 77 anni. È stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese, oltre ai soccorsi sanitari attivati dalla Soreu Laghi.

Sono in corso le operazioni di assistenza, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni dell’uomo.

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
