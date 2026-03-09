A Castelseprio tornano le “passeggiate con l’archeologo” tra storia e nuove scoperte
Sabato 14 marzo doppio appuntamento con il direttore Luca Polidoro per scoprire storia e nuove scoperte del sito UNESCO
Torna a Castelseprio l’appuntamento con le “Passeggiate con l’archeologo”, le visite guidate nel Parco archeologico e Antiquarium che accompagnano il pubblico alla scoperta di uno dei siti storici più affascinanti della provincia di Varese. L’iniziativa si svolge sabato 14 marzo alle ore 11 e alle 14.30, con ritrovo presso l’infopoint del parco.
A guidare il percorso sarà Luca Polidoro, direttore del Parco archeologico di Castelseprio, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio nella storia di questo straordinario insediamento. Le passeggiate rappresentano un’occasione per esplorare il sito attraverso il racconto diretto di chi lo studia e lo valorizza, tra resti archeologici immersi nel paesaggio naturale.
Un viaggio tra archeologia e paesaggio
Il percorso conduce i visitatori lungo le tracce di una storia millenaria, dove arte, architettura e paesaggio si intrecciano in un racconto che attraversa epoche diverse: dall’Età del Ferro fino al Medioevo, periodo in cui Castelseprio divenne un importante centro fortificato della regione.
Durante la visita il direttore illustrerà anche le più recenti scoperte emerse dalle indagini archeologiche di scavo, offrendo uno sguardo aggiornato sulle ricerche che continuano a far luce sul passato del sito.
Informazioni per partecipare
La partecipazione alla visita è possibile con il biglietto di ingresso al parco. Il ritrovo è previsto presso l’infopoint del Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio; la prenotazione è consigliata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.