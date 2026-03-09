A Castelseprio tornano le “passeggiate con l’archeologo” tra storia e nuove scoperte

Torna a Castelseprio l’appuntamento con le “Passeggiate con l’archeologo”, le visite guidate nel Parco archeologico e Antiquarium che accompagnano il pubblico alla scoperta di uno dei siti storici più affascinanti della provincia di Varese. L’iniziativa si svolge sabato 14 marzo alle ore 11 e alle 14.30, con ritrovo presso l’infopoint del parco.

A guidare il percorso sarà Luca Polidoro, direttore del Parco archeologico di Castelseprio, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio nella storia di questo straordinario insediamento. Le passeggiate rappresentano un’occasione per esplorare il sito attraverso il racconto diretto di chi lo studia e lo valorizza, tra resti archeologici immersi nel paesaggio naturale.

Un viaggio tra archeologia e paesaggio

Il percorso conduce i visitatori lungo le tracce di una storia millenaria, dove arte, architettura e paesaggio si intrecciano in un racconto che attraversa epoche diverse: dall’Età del Ferro fino al Medioevo, periodo in cui Castelseprio divenne un importante centro fortificato della regione.

Durante la visita il direttore illustrerà anche le più recenti scoperte emerse dalle indagini archeologiche di scavo, offrendo uno sguardo aggiornato sulle ricerche che continuano a far luce sul passato del sito.

Informazioni per partecipare

La partecipazione alla visita è possibile con il biglietto di ingresso al parco. Il ritrovo è previsto presso l’infopoint del Parco archeologico e Antiquarium di Castelseprio; la prenotazione è consigliata.