La Castellanzese ritrova il sorriso: 2-1 in casa della Real Calepina

Successo fondamentale per la squadra di Mister Delprato che conquista una vittoria preziosa grazie alle parate di Giroletti e al cinismo dei suoi attaccanti in trasferta

castellanzese foto lucchi

La Castellanzese torna alla vittoria espugnando il campo della Real Calepina con un 2-1 che regala ossigeno e morale alla classifica neroverde. I ragazzi di Mister Delprato sfoderano una prestazione di carattere a Grumello del Monte, guidati dalle reti di Chessa e del grande ex Castelletto, oltre alle parate decisive di un insuperabile Giroletti.

Il vantaggio firmato da Chessa

La sfida si accende subito con i padroni di casa che provano a pungere su palla attiva: prima una punizione di Zappa e poi un tentativo di Semprini mettono alla prova la retroguardia ospite, ma senza fortuna. La Castellanzese, però, è cinica e colpisce alla prima vera occasione. Vernocchi apre per Boccadamo, il cui cross pesca Guerrisi sul secondo palo; il colpo di testa viene respinto sulla linea, ma Chessa è il più lesto di tutti e ribadisce in rete da pochi passi. I neroverdi provano subito a raddoppiare con Vernocchi e Castelletto, ma il muro della Real Calepina tiene.

Il raddoppio dell’ex Castelletto

Nella ripresa la Real Calepina entra in campo con un piglio diverso, decisa a raddrizzare il match. È Brero ad andare vicinissimo al pareggio con una doppia conclusione ravvicinata, ma Giroletti respinge il primo tentativo e Rusconi si immola sulla linea sul secondo. Scampato il pericolo, la Castellanzese colpisce di rimessa: al 15′ ancora uno scatenato Boccadamo salta Orlandi e serve a rimorchio Castelletto che, da perfetto ex, non sbaglia e infila il raddoppio con un preciso tocco di destro.

Finale di gestione e brividi

Sul finale di gara la Castellanzese gestisce il ritmo e sfiora anche il tris con un colpo di testa di Guerrisi che finisce alto sopra la traversa. Al 40′, però, la Real Calepina riapre i giochi con una rete di Lugnan da posizione decentrata. Gli ultimi minuti sono di sofferenza, con i padroni di casa che tentano l’assalto disperato, ma la difesa neroverde resta lucida e concentrata fino al fischio finale, portando a casa tre punti pesantissimi per la rincorsa salvezza.

TABELLINO
REAL CALEPINA – CASTELLANZESE 1–2 (0-1)
RETI: 23’ pt Chessa (C), 16’ st Castelletto (C), 40’ st Lugnan (RC)
REAL CALEPINA (3-5-2): Moretta; Brero, Semprini, Orlandi; Lugnan, Scalmana, Forlani, Bertoni, Nikolli; Zappa (30’ st Ronzoni), Cortesi (23’ st Oboe). A disposizione: Miracolo, Brogni, Freri, Ricchiuti, Grossi, Vigani, Paderno. Allenatore: Inacio Joelson
CASTELLANZESE (3-4-1-2): Giroletti; Rusconi, Gritti, Tordini; Boccadamo, Lacchini (37’ st Foglio), Castelletto, Oleoni (11’ st Micheri); Vernocchi (23’ st Giuliani); Chessa, Guerrisi (42’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Rausa, Robbiati, Bianchi, Airaghi. Allenatore: Ivan Delprato
ARBITRO: Francesco Scarati di Termoli; assistenti Elia Sanneris di Mantova e Luca Laganà di Siena
AMMONITI: 32’ pt Scalmana (RC), 36’ pt Brero (RC), 3’ st Oleoni (C), 45’ st Joelson (allenatore Real Calepina)
RECUPERO: 1’ + 5’

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 08 Febbraio 2026
