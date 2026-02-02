La festa di Sant’Imerio torna a Varese, insieme all’olio benedetto

La parrocchia di San Michele Arcangelo, nel rione di Bosto a Varese, si prepara a celebrare la festa di Sant’Imerio il 7 e 8 febbraio 2026, un appuntamento che unisce devozione religiosa e tradizione olivicola varesina. E quest’anno il tema scelto è particolarmente evocativo: “L’acqua è vita, facciamola sgorgare dai nostri cuori“.

La festa prenderà il via sabato 7 febbraio alle 18:30 con la benedizione dell’olio presso la chiesa di Sant’Imerio, seguita dalla Santa Messa e dalla benedizione con la reliquia del santo. Domenica 8 febbraio il programma si intensifica: già alle 9:25 si terrà una prima benedizione dell’olio accompagnata da una celebrazione eucaristica impreziosita dalle note di un trio musicale composto da violino, violoncello e organo.

Il momento più solenne è previsto alle 11:25 sul sagrato della chiesetta, dove avverrà la benedizione dell’olio prima della processione verso la chiesa di San Michele Arcangelo. Alle 11:30 ci sarà l’accensione del globo e avrà inizio la Messa solenne concelebrata, presieduta da padre Vicente. La giornata proseguirà alle 13:00 con il pranzo comunitario, per il quale è necessario iscriversi via mail a info@oliodisantimerio.it entro il 3 febbraio.

Nel pomeriggio, alle 15:30, la festa coinvolgerà anche i più piccoli con la premiazione dei disegni vincitori del concorso “L’acqua è vita per noi e per gli ulivi“. Durante tutto il weekend la chiesa di Sant’Imerio rimarrà aperta per chi vorrà dedicarsi alla preghiera personale. In preparazione alla festa, dal 2 al 6 febbraio le messe mattutine delle 8:30 saranno eccezionalmente celebrate nella chiesa del santo patrono.