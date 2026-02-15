La Galleria Boragno di Busto Arsizio celebra arte e pensiero con gli eventi di febbraio

Dalla fotografia d’autore alla mitologia assiro-babilonese, fino alla riflessione filosofica sugli oggetti e il sacro: la seconda metà di febbraio alla Galleria Boragno di Busto Arsizio si preannuncia ricca di appuntamenti culturali, tra incontri, presentazioni e percorsi laboratoriali.

Nel cuore del centro storico, in via Milano 4, la storica libreria propone un calendario che intreccia arte visiva, scrittura, teatro e pensiero, confermandosi punto di riferimento per la vita culturale cittadina e provinciale.

Fotografia d’autore con il Circolo Fotografico Bustese

Lunedì 16 febbraio alle 21.15 la Galleria Boragno ospita un incontro organizzato dal Circolo Fotografico Bustese, che quest’anno celebra il 50esimo anniversario di attività.

Protagonista della serata è Luigi Favaretto, socio del circolo, che accompagna il pubblico nella visione del suo lavoro fotografico “Une promenade à Saint-Malo”. Un viaggio per immagini che invita a esplorare atmosfere, dettagli e suggestioni della celebre località francese, attraverso uno sguardo personale e narrativo.

L’incontro si propone come occasione di condivisione aperta a tutti gli appassionati di fotografia e arte visiva. Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

“Miti da riscrivere”: laboratorio tra teatro e scrittura

Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 18, secondo appuntamento con il corso “Miti da riscrivere”, a cura di Silvia Giacomini, attrice teatrale e scrittrice, e di Lisa Romanò (Andelon Curse), scrittrice con Le Porte dell’Oltre (Ištar). L’incontro è dedicato alla mitologia assiro-babilonese.

A partire da alcuni miti della tradizione, il laboratorio propone un lavoro che intreccia corpo, voce e scena, affiancando momenti di scrittura semplice e guidata. La scrittura diventa strumento per approfondire la conoscenza di sé e dare forma alle emozioni, ai ruoli e ai desideri che emergono dal confronto con le narrazioni mitologiche.

Non è richiesta alcuna esperienza teatrale o di scrittura ed è possibile iscriversi sia all’intero percorso sia ai singoli incontri.

I prossimi appuntamenti in calendario:

15 marzo 2026: “Il Labirinto degli Inganni” (Minotauro)

10 maggio 2026: “L’altra metà di Sé” (Gilgamesh ed Enkidu)

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a lissatipp@gmail.com o contattare il numero 340-4233019.

Filosofarti e la riflessione sugli oggetti che fanno miracoli

Anche quest’anno la Galleria Boragno partecipa all’organizzazione del festival Filosofarti, in programma dal 22 febbraio al 22 marzo in diverse location della provincia di Varese. Il tema dell’edizione 2025 è “Nodo/Reti”. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.filosofarti.it.

Mercoledì 25 febbraio alle 18.00, negli spazi di via Milano 4, viene presentato il libro di Luca Ceriotti “Cose che fanno Miracoli. Il potere degli oggetti nell’immaginario benedettino della prima età moderna”, edito da Olschki.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo e riflessione attorno ai temi centrali dell’opera, che invita a riscoprire il valore dei piccoli gesti, delle relazioni e delle esperienze quotidiane capaci di generare trasformazioni profonde. Un percorso narrativo e filosofico che intreccia pensiero e vita concreta, in sintonia con lo spirito di Filosofarti, da sempre attento alla diffusione della cultura come strumento di consapevolezza.

Luca Ceriotti dialoga con il pubblico offrendo spunti di approfondimento sui contenuti del libro. Presenta Damiano Grassi.

Il prossimo incontro in programma è fissato per il 5 marzo alle 21.00 con Carlo Ventura.

Con un calendario che spazia tra linguaggi e discipline diverse, la Galleria Boragno conferma il proprio ruolo di spazio aperto alla città, capace di intrecciare tradizione e contemporaneità attraverso la cultura.