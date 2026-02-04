La magia delle Olimpiadi, l’emozione dei tedofori, il bagno di folla: il viaggio della fiamma olimpica a Legnano

Legnano si è fermata per applaudire la fiamma olimpica. Una città strapiena di pubblico, l’entusiasmo che rimbalzava da una via all’altra e gli sguardi emozionati dei tedofori hanno raccontato, meglio di qualsiasi parola, cosa rappresentano le Olimpiadi: un momento capace di unire, far sognare e sentire tutti parte della stessa storia.

Il viaggio della fiamma olimpica tra il Basso Varesotto e Legnano

Mercoledì 4 febbraio la fiamma olimpica, dopo aver illuminato l’Ice Park di Rho Fiera, è passata per Gallarate, con Snoop Dogg in veste di tedoforo che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, Busto Arsizio e Castellanza per poi arrivare a Legnano prima di proseguire verso Saronno e tornare poi in Brianza.

Nonostante la pioggia e il freddo, nella città del Carroccio la torcia a cinque cerchi è stata accolta da un bagno di folla che l’ha accompagnata lungo tutto il percorso, tra via per Busto Arsizio, via per Castellanza, via Bellingera, via Pietro Micca, corso Italia, Piazza IV Novembre, largo Tosi, via Matteotti e via Lampugnani.

I tedofori, persone comuni entrate nella storia

A “scortare” la fiaccola olimpica non è stato solo l’entusiasmo del pubblico, numerosissimo, ma anche l’emozione dei tedofori, persone come tante che per un giorno si sono ritrovate catapultate sotto i riflettori.

«È un’emozione grandissima fare parte di una macchina come questa, è anche una grande responsabilità – ci ha raccontato Matteo Conti, giovane tedoforo di Besana in Brianza, dopo il passaggio della fiaccola al collega che ha percorso gli ultimi metri della tappa a Legnano -. Mi è piaciuto tantissimo, e mi sono emozionato moltissimo». «È stata un’emozione incredibile», gli ha fatto eco Davide, tedoforo scelto tramite un concorso promosso per i Giochi Olimpici Invernali che ha portato la fiamma in corso Italia.

In piazza a Legnano con sci e snowboard

Emozione, entusiasmo, ma anche folklore. Nonostante la pioggia, in tanti hanno risposto al simpatico appello dell’amministrazione comunale di Legnano e si sono presentati in centro con sci, snowboard e attrezzature da sport invernali in omaggio al passaggio della fiamma olimpica a Legnano.

Il racconto della giornata in diretta

LegnanoNews e VareseNews hanno raccontato il viaggio della fiamma olimpica tra il Basso Varesotto e Legnano con un liveblog con approfondimenti e curiosità.