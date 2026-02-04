La magia delle Olimpiadi, l’emozione dei tedofori, il bagno di folla: il viaggio della fiamma olimpica a Legnano
Una città strapiena di pubblico, l'entusiasmo che rimbalzava da una via all’altra e gli sguardi emozionati dei tedofori hanno raccontato cosa rappresentano le Olimpiadi
Legnano si è fermata per applaudire la fiamma olimpica. Una città strapiena di pubblico, l’entusiasmo che rimbalzava da una via all’altra e gli sguardi emozionati dei tedofori hanno raccontato, meglio di qualsiasi parola, cosa rappresentano le Olimpiadi: un momento capace di unire, far sognare e sentire tutti parte della stessa storia.
Il viaggio della fiamma olimpica tra il Basso Varesotto e Legnano
Mercoledì 4 febbraio la fiamma olimpica, dopo aver illuminato l’Ice Park di Rho Fiera, è passata per Gallarate, con Snoop Dogg in veste di tedoforo che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, Busto Arsizio e Castellanza per poi arrivare a Legnano prima di proseguire verso Saronno e tornare poi in Brianza.
Snoop Dogg accende la festa: un altro bagno di folla per la fiamma olimpica nel Basso Varesotto
Nonostante la pioggia e il freddo, nella città del Carroccio la torcia a cinque cerchi è stata accolta da un bagno di folla che l’ha accompagnata lungo tutto il percorso, tra via per Busto Arsizio, via per Castellanza, via Bellingera, via Pietro Micca, corso Italia, Piazza IV Novembre, largo Tosi, via Matteotti e via Lampugnani.
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bagno di folla per la fiamma olimpica a Legnano: “Giornata storica”
I tedofori, persone comuni entrate nella storia
A “scortare” la fiaccola olimpica non è stato solo l’entusiasmo del pubblico, numerosissimo, ma anche l’emozione dei tedofori, persone come tante che per un giorno si sono ritrovate catapultate sotto i riflettori.
«È un’emozione grandissima fare parte di una macchina come questa, è anche una grande responsabilità – ci ha raccontato Matteo Conti, giovane tedoforo di Besana in Brianza, dopo il passaggio della fiaccola al collega che ha percorso gli ultimi metri della tappa a Legnano -. Mi è piaciuto tantissimo, e mi sono emozionato moltissimo». «È stata un’emozione incredibile», gli ha fatto eco Davide, tedoforo scelto tramite un concorso promosso per i Giochi Olimpici Invernali che ha portato la fiamma in corso Italia.
Legnano accoglie la fiamma olimpica: l’emozione dei tedofori, persone comuni entrate nella storia
In piazza a Legnano con sci e snowboard
Emozione, entusiasmo, ma anche folklore. Nonostante la pioggia, in tanti hanno risposto al simpatico appello dell’amministrazione comunale di Legnano e si sono presentati in centro con sci, snowboard e attrezzature da sport invernali in omaggio al passaggio della fiamma olimpica a Legnano.
La magia delle Olimpiadi Milano-Cortina: con gli sci e lo snowboard a Legnano
Il racconto della giornata in diretta
LegnanoNews e VareseNews hanno raccontato il viaggio della fiamma olimpica tra il Basso Varesotto e Legnano con un liveblog con approfondimenti e curiosità.
La Fiamma Olimpica a Gallarate, Busto, Castellanza, Legnano e Saronno: l’evento in diretta
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.