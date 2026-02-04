Ugo Mask, Loretta Grace e un bagno di folla, la fiamma olimpica tra influencer e sportivi a Busto Arsizio

Dopo l’effetto sorpresa Snoop Dogg, a Gallarate, a Busto Arsizio sono stati due tedofori-influencer, Ugo Mask e Loretta Grace, a scatenare la folla lungo il percorso della fiamma olimpica nella 59esima tappa, diretta a Monza (Foto di copertina di Tommaso Genoni Castelli).

Cittadini, società sportive e scuole hanno accolto con entusiasmo il passaggio della Fiamma Olimpica, partita dall’oratorio di Beata Giuliana. Ugo Mask, influencer brianzolo noto per aver proposto il “risotto del runner” a MasterChef, ha sfilato per primo, acclamato dagli studenti delle superiori, presenti con striscioni e bandiere.

Tedoforo dopo tedoforo, la fiaccola è arrivata fino a piazza Santa Maria, dove sono state protagoniste le società sportive: in prima fila le pallavoliste della Uyba e i calciatori della Pro Patria, insieme a numerose altre realtà sportive che hanno voluto esserci in questa giornata storica. Emanuele, dei marciatori di Desio, si è scambiato la fiaccola con il tradizionale “kiss” nel salotto del centro, scambiando foto e sorrisi con il sindaco Emanuele Antonelli e gli assessori: «È stata un’esperienza emozionante – ha raccontato –: le persone ci hanno accolto con un calore inaspettato. Devo ringraziare i miei amici dei Marciatori per avermi convinto a compilare il form per candidarmi come tedoforo. All’inizio non ci credevo, ma sentirsi parte di un disegno così grande è una sensazione unica». Tra i tedofori anche Marco Iametti, benzinaio di viale Pirandello a Busto Arsizio. Persone comuni che passano il testimone a influencer, personaggi televivi, atleti olimpici e rapper americani: la magia delle Olimpiadi è anche questo, dare a tutti un’opportunità.

In piazza Garibaldi a prendere la fiamma è stata la nota influencer Loretta Grace, conosciuta sui social come Grace On Your Dash per i suoi consigli di make-up, che l’ha portata fino in via XX Settembre, dopo l’incrocio con viale della Gloria. La carovana si è poi diretta verso Castellanza, sempre accolta da un bagno di folla, per poi terminare a Legnano. Quindi la tappa a Saronno e l’arrivo in serata a Monza, dove tra i tedofori ci sarà anche il food influencer bustocco Mirko Tassin, alias Tasso Culinario.