La natura lombarda è senza barriere: arriva l’e-book per scoprire i parchi in modo accessibile
Pubblicata la nuova guida gratuita con 22 aree naturali censite, tra cui il Campo dei Fiori. Un progetto corale che unisce Regione, associazioni e istituti scolastici per promuovere un turismo adatto a tutti
La bellezza dei parchi lombardi diventa un patrimonio davvero a portata di mano. È disponibile online la nuova edizione dell’e-book gratuito “Parchi lombardi per tutti. Suggerimenti di visita per persone con disabilità”, una guida pratica pensata per rendere la natura accessibile a chiunque, indipendentemente dalle proprie capacità motorie o sensoriali.
Una rete per l’accessibilità
Il volume nasce da un’ampia collaborazione che vede protagonista Regione Lombardia insieme a parchi e riserve regionali, Parco Nord Milano, AIAS Milano, LEDHA (Lega per i diritti delle persone con disabilità) e l’istituto ITSOS Albe Steiner. Non si tratta solo di una mappatura di sentieri, ma di un progetto di formazione e conoscenza che punta a scardinare i limiti fisici e culturali nella fruizione del verde pubblico.
Cosa offre la guida
L’edizione 2026 amplia sensibilmente l’offerta, portando a 22 il numero di parchi e riserve censiti. Al suo interno, turisti e residenti possono trovare:
Schede tecniche dettagliate per ogni parco regionale della Lombardia.
Informazioni chiare su strutture, servizi dedicati e percorsi specifici accessibili.
Strumenti di pianificazione per organizzare la visita in base alle esigenze individuali, che si tratti di una gita panoramica o di una semplice passeggiata.
Focus sul territorio: il Campo dei Fiori
Per i varesini, l’e-book rappresenta una risorsa preziosa per riscoprire il Parco Campo dei Fiori. Grazie alle indicazioni precise su luoghi visitabili e servizi inclusivi, la guida offre nuovi spunti per vivere la “montagna di casa” in modo consapevole e sicuro.
L’e-book è consultabile e scaricabile gratuitamente in formato flip-book sia in italiano che in inglese, offrendo così uno strumento utile anche per i turisti stranieri che scelgono la Lombardia per le loro vacanze all’aria aperta.
ITA: https://heyzine.com/flip-book/e3b4e66010.html#page/1
ENG: https://heyzine.com/flip-book/f9b75ebb9e.html#page/1
