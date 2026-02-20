La PFM al Teatro di Varese con il tour “Doppia traccia” tra prog e De André

La PFM – Premiata Forneria Marconi torna dal vivo con il nuovo tour “Doppia traccia” e fa tappa venerdì 21 febbraio al Teatro di Varese. Una serata che unisce i grandi classici della band alla storica collaborazione con Fabrizio De André, in un concerto diviso in due parti. In apertura è previsto l’intervento di Fabrizio Consoli.

Lo stile inconfondibile della PFM, capace di fondere rock, progressive e suggestioni classiche in un’unica cifra sonora, si rinnova in ogni esibizione grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco. Ogni concerto diventa così un’esperienza unica, arricchita da variazioni e improvvisazioni che mantengono il suono attuale e vitale.

Due anime in un solo concerto

“Doppia traccia” coniuga due mondi che da anni affascinano il pubblico della prog band italiana più conosciuta a livello internazionale. La prima parte dello spettacolo è dedicata ai brani simbolo della carriera del gruppo, tra cui “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”.

La seconda parte rende invece omaggio a Faber con “PFM canta De André”, riproponendo pagine entrate nella storia della musica italiana come “Il pescatore” e “Volta la carta”. Un progetto che rinnova un sodalizio artistico nato alla fine degli anni Settanta e capace di unire la forza del rock progressivo alla poesia della canzone d’autore.

Una storia internazionale

Nata nel 1970 e affermatasi discograficamente dal 1972, la PFM ha conquistato rapidamente un posto di rilievo sulla scena mondiale. Nel 2016 la rivista inglese “Classic Rock” UK ha inserito il gruppo tra i 100 artisti più importanti al mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha collocato l’album “Photos of Ghosts” tra i dischi fondamentali del progressive.

Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il riconoscimento di International Band of the Year ai Prog Music Awards UK. L’anno successivo “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della musica che hanno cambiato il mondo, unico esponente del panorama latino presente nella lista.

L’omaggio a De André

Il legame con Fabrizio De André resta centrale nel percorso del gruppo. In occasione dell’85° anniversario della nascita del cantautore genovese (18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), la PFM ha pubblicato l’album live “PFM canta De André Anniversary”, disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile.

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni dallo storico incontro tra la band e Faber, un’intesa artistica che ha segnato profondamente la musica italiana.

La formazione sul palco

A Varese saliranno sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra) ed Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest della serata saranno Flavio Premoli (pianoforte, moog, voce) e Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Il tour, prodotto da D&D Concerti e distribuito in collaborazione con Ventidieci, prosegue il 24 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli. Le prevendite per le date sono disponibili sui circuiti abituali.