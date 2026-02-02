La scrittrice Tiziana Viganò torna in libreria con “Ombre e misteri tra i boschi. Delitti in Valganna” (edizioni Leucotea)

Rosanna e Carlo sono due pensionati settantenni appassionati di gialli, che vivono nella bella Valganna, oasi di pace tra i boschi del Varesotto. Vogliono scrivere un libro, giallo ovviamente, ma le idee scarseggiano. Cosa c’è di meglio che trovarsi un delitto sotto casa?

Prima un fatto di sangue in un albergo, poi l’avvelenamento di una giornalista durante una gara di cucina: i due investigatori dilettanti affinano le capacità, aiutando il maresciallo Daverio grazie a memorie dei paesani, pettegolezzi e intuizioni da conoscitori del luogo. Dopo qualche mese una rovinosa caduta di Carlo mette allo scoperto un oggetto: che ci fa un cellulare rosa sepolto in un bosco? Le insistenze di Rosanna mettono in moto un’indagine per l’omicidio di una ragazza di sedici anni, Manuela e la scomparsa di un’amica, Giada, un cold case di dodici anni prima, mai risolto.

Rinvangando il passato, la coppia e i carabinieri riescono a scoperchiare un verminaio. Il maresciallo dovrà andare oltre le apparenze, oltre l’omicidio per scoprire la sorte della ragazza scomparsa. Dovrà anche fermare Rosanna perché l’indagine prende una piega inaspettata, molto seria, si allargherà a reati gravi che richiederanno forze di polizia ben più specializzate. Riusciranno a scoprire l’assassino di Manuela e trovare Giada?

Tra paesaggi incontaminati, scene di paese e qualche frase in dialetto nel bar sul lago, ecco un giallo dove i misteri si risolvono con leggerezza.