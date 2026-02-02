Varese News

Cultura

La scrittrice Tiziana Viganò torna in libreria con “Ombre e misteri tra i boschi. Delitti in Valganna” (edizioni Leucotea)

Tra paesaggi incontaminati, scene di paese e qualche frase in dialetto nel bar sul lago, ecco un giallo dove i misteri si risolvono con leggerezza

La scrittrice Tiziana Viganò torna in libreria oggi con “Ombre e misteri tra i boschi. Delitti in Valganna” (edizioni Leucotea)

Rosanna e Carlo sono due pensionati settantenni appassionati di gialli, che vivono nella bella Valganna, oasi di pace tra i boschi del Varesotto. Vogliono scrivere un libro, giallo ovviamente, ma le idee scarseggiano. Cosa c’è di meglio che trovarsi un delitto sotto casa?

Prima un fatto di sangue in un albergo, poi l’avvelenamento di una giornalista durante una gara di cucina: i due investigatori dilettanti affinano le capacità, aiutando il maresciallo Daverio grazie a memorie dei paesani, pettegolezzi e intuizioni da conoscitori del luogo. Dopo qualche mese una rovinosa caduta di Carlo mette allo scoperto un oggetto: che ci fa un cellulare rosa sepolto in un bosco? Le insistenze di Rosanna mettono in moto un’indagine per l’omicidio di una ragazza di sedici anni, Manuela e la scomparsa di un’amica, Giada, un cold case di dodici anni prima, mai risolto.

Rinvangando il passato, la coppia e i carabinieri riescono a scoperchiare un verminaio. Il maresciallo dovrà andare oltre le apparenze, oltre l’omicidio per scoprire la sorte della ragazza scomparsa. Dovrà anche fermare Rosanna perché l’indagine prende una piega inaspettata, molto seria, si allargherà a reati gravi che richiederanno forze di polizia ben più specializzate. Riusciranno a scoprire l’assassino di Manuela e trovare Giada?

Tra paesaggi incontaminati, scene di paese e qualche frase in dialetto nel bar sul lago, ecco un giallo dove i misteri si risolvono con leggerezza.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Foto

La scrittrice Tiziana Viganò torna in libreria con “Ombre e misteri tra i boschi. Delitti in Valganna” (edizioni Leucotea) 3 di 3

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.