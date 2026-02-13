Turate
La trippa degli Alpini per sistemare il tetto della chiesa di Turate
Domenica 15 febbraio all’oratorio di Turate un’iniziativa gastronomica il cui ricavato sarà interamente devoluto ai lavori sul tetto della chiesa
A Turate si mangia la trippa e si aiuta la parrocchia. Domenica 15 febbraio è in programma un’iniziativa con menu d’asporto a base di trippa, il cui ricavato sarà interamente destinato alla sistemazione del tetto della chiesa di Turate.
L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento della Parrocchia di Turate, del Gruppo Alpini, dell’associazione La Prima Goccia e delle Contrade, che insieme hanno deciso di dare una mano per sostenere i lavori necessari all’edificio religioso.
La trippa potrà essere ritirata a partire dalle 11.30 nel cortile dell’oratorio di Turate fino ad esaurimento.
Il contributo richiesto è di 12 euro a porzione.