L’Asst Sette Laghi nomina la nuova responsabile del pronto soccorso pediatrico del Del Ponte di Varese

Da ieri, 16 febbraio, il Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese ha una nuova responsabile. A guidare la Struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento di Area materno-infantile è la dottoressa Valeria Spica Russotto, nominata con deliberazione del Direttore generale dell’ASST Sette Laghi lo scorso 12 febbraio.

L’incarico arriva a sei mesi dal pensionamento della precedente direttrice Anna Plebani e segna un passaggio importante per un servizio che rappresenta un punto di riferimento per l’emergenza-urgenza pediatrica sul territorio. Il Pronto soccorso pediatrico del Del Ponte, attivo ufficialmente dal dicembre 2019, è inserito all’interno del Dipartimento materno-infantile dell’ospedale varesino diretto dal professor Massimo Agosti.

La nomina è avvenuta a seguito di avviso interno riservato ai dirigenti medici in possesso della specializzazione in Pediatria e dei requisiti previsti dalla normativa. L’incarico, con decorrenza 16 febbraio 2026, ha durata quinquennale, salvo diverse determinazioni aziendali.

La responsabile della Struttura semplice dipartimentale ha il compito di coordinare l’attività clinica e organizzativa del Pronto soccorso pediatrico, garantendo la presa in carico dei piccoli pazienti in situazione di emergenza e urgenza, l’integrazione con le altre unità operative dell’area materno-infantile e il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dal Piano di organizzazione aziendale.