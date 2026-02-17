Varese News

Bambini

L’Asst Sette Laghi nomina la nuova responsabile del pronto soccorso pediatrico del Del Ponte di Varese

La responsabile della struttura semplice dipartimentale è la dottoressa Valeria Spica Russotto

pronto soccorso pediatrico

Da ieri, 16 febbraio, il Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese ha una nuova responsabile. A guidare la Struttura semplice dipartimentale afferente al Dipartimento di Area materno-infantile è la dottoressa Valeria Spica Russotto, nominata con deliberazione del Direttore generale dell’ASST Sette Laghi lo scorso 12 febbraio.

L’incarico arriva a sei mesi dal pensionamento della precedente direttrice Anna Plebani e segna un passaggio importante per un servizio che rappresenta un punto di riferimento per l’emergenza-urgenza pediatrica sul territorio. Il Pronto soccorso pediatrico del Del Ponte, attivo ufficialmente dal dicembre 2019, è inserito all’interno del Dipartimento materno-infantile dell’ospedale varesino diretto dal professor Massimo Agosti.

La nomina è avvenuta a seguito di avviso interno riservato ai dirigenti medici in possesso della specializzazione in Pediatria e dei requisiti previsti dalla normativa. L’incarico, con decorrenza 16 febbraio 2026, ha durata quinquennale, salvo diverse determinazioni aziendali.

La responsabile della Struttura semplice dipartimentale ha il compito di coordinare l’attività clinica e organizzativa del Pronto soccorso pediatrico, garantendo la presa in carico dei piccoli pazienti in situazione di emergenza e urgenza, l’integrazione con le altre unità operative dell’area materno-infantile e il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi previsti dal Piano di organizzazione aziendale.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.